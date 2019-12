'Schumacher će biti drukčija osoba od one koje se sjećamo'

Michael Schumacher (49), je 29. prosinca 2013. godine, prije šest godina, nastradao na skijanju u francuskim Alpama. Michael, inače iskusan skijaš, odlutao je sa staze, pao i udario glavom u stijenu. Kaciga mu je spasila život, ali svejedno je bio teško ozlijeđen. Dvaput su ga operirali i stavili u umjetnu komu. Obitelj čuva informacije o njegovom stanju o kojem se, šest godina nakon nesreće, zna malo ili gotovo ništa.

Tad su prve informacije bile kako se radi samo o lakšoj ozljedi, ali danas, šest godina kasnije, svjesni smo da je to bilo sve samo ne lakša ozljeda. Nekad često viđena ličnost, jedan od omiljenijih sportaša među svim uzrastima, a danas nismo sigurni ni kako izgleda. Michael Schumacher (49) vjerojatno se nalazi prikovan uz krevet, a njegova obitelj može se samo nadati da će se on 'vratiti u život'.

Imao je nekoliko težih sudara u bolidu, a na kraju ga je koštalo - skijanje. Od 2013. godine doktori i aparati intenzivno se brinu o Schumiju, a on je vrlo vjerojatno 'biljka'. Doktor Acciari iz bolnice Bellaria u Bologni rekao je kako se nakon šest godina zbog samog 'vegetiranja' pojavljuju mnogi dodatni problemi.

- Schumacher nakon šest godina više nije osoba kakvu pamtimo iz bolida. Iako su o njemu intenzivno brinuli, a to je trajalo dugo vremena, mnogo se toga promijenilo u i na njegovom tijelo - od organa, kostiju, do mišića. Sve je to rezultat oštećenja na mozgu zbog pada koji mu se dogodio - rekao je talijanski stručnjak za Motorsport.com.

Liječenje matičnim stanicama, napredak se vidi?

Ugledni Le Parisien u rujnu ove godine je napisao kako je Michael Schumacher helikopterom stigao u parišku bolnicu na tretman matičnim stanicama.

Nijemca su vozilom Hitne pomoći ženevskih registracija dovezli na odjel stalnog praćenja kardiovaskularne kirurgije. Nosila na kojima su ga unijeli u zgradu bila su prekrivena prekrivačem tamnoplave boje koji je potpuno prekrio njegovo lice i tijelo.

Schumachera je pratilo jako osiguranje od desetak osoba, među kojima su neki nosili bubice u uhu za komunikaciju. Pazili su na to da maknu sve znatiželjnike maknu dovoljno daleko od centra zbivanja. Talijanski stručnjak smatra da je ta terapija više pomogla održavanju njegovih vitalnih organa nego putu prema kakvom oporavku.

- Njegovo trenutno stanje zahtijeva 24-satnu pažnju. Oko sebe će imati tim fizioterapeuta koji će pokušati pojačati učinak dugotrajne brige o njegovom stanju. Postoje komplikacije poput mišićne atrofije, osteoporoze pa čak i poremećaja u radu organa. U slučajevima ljudi koji su sa ekonomskog stajališta slabiji, ovakvi bi slučajevi uglavnom završavali smrću jer je tijelu napravljena šteta koja se ne može 'ispraviti' - zaključio je Acciari.

