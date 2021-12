Prednje krilo milijun funti, mjenjač milijun i sto tisuća funti, stražnji i prednji ovjes po 377 i pol tisuća funti... Da, Guenther Steiner dobro se oznojio kad je na kraju sezone stigao račun za svu štetu na bolidu Micka Schumachera u debitantskoj sezoni u Formuli 1. Sin slavnog svjetskog prvaka Michaela vozi u najslabijem bolidu na gridu, a iako je gotovo u svim utrkama bio bolji od timskog kolege, bio je i mnogo skuplji - barem što se štete tiče.

Nije osvojio ni jedan bod u sezoni, a najbolji rezultat mu je 12. mjesto iz Mađarske. No, pred njim su tek novi veliki izazovi gdje će se pokušati dokazati i doći do nekog boljeg bolida i tima, a do tada će račune plaćati HAAS, u ovom slučaju nešto više od četiri milijuna funti. Trebao je čak osam novih prednjih krila te devet ovjesa, a zbog svih nesreća bilo je pitanje hoće li uopće nastupiti na posljednjoj utrci sezone.

U Saudijskoj Arabiji se Schumacher zaletio u zid, a Steiner je sve iz boksa pratio u nevjerici.

- Iskoristili smo sve što smo imali. Ako će biti nesreće na treninzima prije posljednje utrke, bit će gusto - rekao je tad Guenther, ali su njegovi vozači uspjeli proći bez većih problema te je Mick posljednju utrku sezone završio na 14. mjestu.

Neiskusan vozač, bolid koji nisu mogli izbalansirati cijelu sezonu, sve je to vodilo do ove brojke. Iako je na početku izgledalo kako će otac Nikite Mazepina dobro odriješiti kesu da plati sve njegove eskapade, na kraju je Rus tim koštao dva milijuna i 111 tisuća funti, skoro duplo manje nego Nijemac.

Na drugom mjestu s najviše štete je Charles Leclerc iz Ferrarija koji je talijansku momčad koštao oko 3,5 milijuna funti, dok je treći novi svjetski prvak Max Verstappen koji je Red Bullu izbio 3,3 milijuna funti. U TOP10 s najviše štete su još Williamsov Nicholas Latifi (2,7 milijuna funti), zatim Valtteri Bottas iz Mercedesa i Lance Stroll iz Aston Martina s po 2,4 milijuna funti, Yuki Tsunoda iz AlphaTaurija s 2,3 milijuna, spomenuti Mazepin i Kimi Raikkonen iz Alfa Romea (1,7 milijuna funti) te George Russell iz Williamsa s 1,5 milijuna.

Lewis Hamilton je na 13. mjestu s nešto više od milijun funti štete, ali pristao bi Toto Wolff i na mnogo više samo da se Britanac okrunio novim naslovom prvaka. Bilo kako bilo, na tome će morati poraditi iduće godine.