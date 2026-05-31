Ralf Schumacher se vjenčao! Slavlje trajalo tri dana, sve su snimale televizijske kamere...

Bivša zvijezda Formule 1 i mlađi brat legendarnog Michaela Schumachera, Ralf Schumacher, vjenčao se sa svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom. Luksuzno trodnevno slavlje u mondenom Saint-Tropezu pretvoreno je u televizijski spektakl, a veliko finale bila je sama ceremonija vjenčanja, koja je pred kamerama održana u subotu, 30. svibnja.

Svadba kao finale dokumentarca

Odluka da svoj najvažniji dan podijele s javnošću rezultirala je time da je vjenčanje postalo završna epizoda četverodijelne dokumentarne serije "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" ('Ralf i Étienne: Kažemo da'), emitirane na njemačkom Skyju. Svečanost je održana u gradskoj vijećnici, no proslava je započela dan ranije zabavom na temu "Svi u bijelom" za stotinjak uzvanika.

Sam Schumacher objasnio je odluku o snimanju željom da pokažu kako žive i "možda razbiju pokoju predrasudu". Za vjenčanje su odabrali elegantna, identična tamnoplava odijela, unatoč tome što je Etienne priželjkivao bež boju. Ralfova praktičnost je prevagnula uz objašnjenje da se tamno odijelo može nositi i u drugim prilikama.

Osobne drame uoči velikog dana

Dokumentarac nije skrivao ni napete trenutke, a najviše pažnje privukao je odlazak 36-godišnjeg Etiennea na estetski zahvat uoči ceremonije. Inzistirao je na operaciji, priznavši pred kamerama da se nikad nije osjećao potpuno zadovoljno svojim izgledom. Njegov četrnaest godina stariji partner nije dijelio to mišljenje i otvoreno je izrazio neslaganje.

​- Bio sam protiv toga. Nije potrebno. Lijepo je zajedno stariti - rekao je Schumacher, no unatoč tome, odvezao je svog budućeg supruga u bolnicu u Nici.

Tada je priznao da mu bolnice bude iznimno teške uspomene, aludirajući na obiteljsku tragediju.

​- Ne volim bolnice i posjećujem ih samo kad se dogodilo nešto strašno u našoj obitelji - izjavio je, jasno se referirajući na tešku skijašku nesreću koju je njegov brat Michael doživio 2013. godine. Zdravstveno stanje sedmerostrukog svjetskog prvaka obitelj otad strogo čuva u tajnosti.

Sin David kao kum

U prvom je braku s partnericom Corom Brinkman dobio sina, a razveli su se prije 10-ak godina. Jedan od ključnih uzvanika trebao je biti Ralfov 24-godišnji sin David, kojem je pripala i uloga kuma. Međutim, njegov dolazak bio je neizvjestan zbog preklapanja s terminima u njegovom trkaćem kalendaru.

​- Ako ne uspijem doći, to bi bilo bolno. Ovo je, nadam se, posljednje vjenčanje mog oca, rekao je David u šali.

Mladi vozač uključio se i u raspravu oko odabira odijela, upozorivši oca i Etiennea da će u tamnoplavim odijelima nestati u masi gostiju.

​- Na vjenčanju će biti 110 ljudi. Svaki drugi gost nosit će tamnoplavo odijelo. Trebali biste ipak biti malo u centru pažnje, poručio im je, na što je Ralf odgovorio: "Prošla su me ta vremena".

Put od F1 staze do važne poruke

Ralf Schumacher, koji je u F1 karijeri od 1997. do 2007. ostvario šest pobjeda, vezu s francuskim poduzetnikom i bivšim političarem Etienneom obznanio je 2024., što je bio i njegov javni izlazak iz ormara. U svijetu motosporta ovaj je čin imao ogroman odjek. Ralf je postao jedna od rijetkih F1 figura koja otvoreno govori o svojoj seksualnosti. Potvrdio je da je primio brojne poruke podrške od ljudi koji su mu zahvalili jer im je dao hrabrosti.

*uz korištenje AI-ja.