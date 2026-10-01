Schumijev brat emotivno pričao o legendarnom F1 prvaku: Bio mi je idol, trener i mehaničar

Michael Schumacher prije točno 20 godina ostvario je posljednju pobjedu u Formuli 1. Na kišnoj stazi u Šangaju 1. listopada 2006. prošao je ciljem ispred Fernanda Alonsa i izjednačio se s njim na vrhu prvenstva. Tada nitko nije znao da gleda posljednju, 91. pobjedu sedmerostrukog svjetskog prvaka. Povodom obljetnice njegov mlađi brat Ralf prisjetio se Michaela kakvog je poznavao daleko prije Ferrarija, naslova i milijuna gledatelja.

- Michael je šest i pol godina stariji od mene. Bio mi je trener i mehaničar. Kad god bismo bili na karting-stazi, učio me kako pretjecati i kada riskirati. Zato mi je na neki način idol - rekao je Ralf za službenu stranicu Formule 1.

Braća su odrasla uz karting-stazu u Kerpenu, kojom je upravljao njihov otac, dok je majka vodila restoran. Upravo je ondje Ralf gledao Michaelov debi u Formuli 1, za Jordan na Velikoj nagradi Belgije 1991. godine.

- Sjećam se toga kao da je bilo danas. Svi su prestali voziti karting i odjednom je nastala potpuna tišina. Došli su gledati početak Michaelove karijere na televiziji. Tada je Formula 1 Njemačkoj bila daleka, a onda se pojavio taj mladić - ispričao je.

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I Ralf je sanjao Formulu 1, premda njihov otac nije vjerovao da će se obojica uspjeti probiti do nje. Htio je da mlađi sin postane kuhar. Ralf je ipak 1997. debitirao u istom Jordanu za koji je šest godina ranije vozio Michael, a braća su zatim godinama dijelila stazu. Zajedno su se 16 puta našla na pobjedničkom postolju, od čega pet puta na prva dva mjesta.

- Putovali smo zajedno većinu vremena. Znali smo se i posvađati jer smo na stazi obojica željeli pobijediti. Ali znali smo gdje su granice. Michael je uvijek bio ponosan kad bih dobro vozio ili pobijedio. Bez obzira na to tko bi završio ispred koga, poslije bismo se dobro proveli - rekao je Ralf.

Michael je prva dva naslova osvojio s Benettonom, a prelazak u Ferrari 1996. pretvorio se u jednu od najuspješnijih suradnji u povijesti sporta. Na prvi naslov u crvenom kombinezonu čekao je do 2000., nakon čega je osvojio još četiri uzastopna. Ralf kaže da se u Maranellu vidjelo kako Michael za Ferrari nije bio samo vozač.

- Pritisak je bio golem jer stvari isprva nisu išle onoliko brzo koliko su Talijani očekivali. Michael je naučio talijanski i postao dio Ferrarija. Kad sam prvi put došao u Maranello i vidio muzej, fotografije i način na koji govore o toj povijesti, shvatio sam koliko je to bilo posebno.

Foto: Jennifer Lorenzini

Ralf se prisjetio i bratove odluke da se na kraju 2006. povuče iz Formule 1. Michael je želio više vremena provoditi sa suprugom Corinnom i djecom, no nije se lako rastao od života kojem je godinama sve bilo podređeno.

– Nazvao me i rekao: 'Stat ću na kraju godine'. Mislim da je tek kako se kraj približavao shvatio što ta odluka znači. Prestao je voziti, ali nije bio sretan što je prestao. Zato se 2010. vratio s Mercedesom - rekao je Ralf.

Michaelova pobjeda u Šangaju ostala je posljednja u njegovoj karijeri. Završio ju je sa sedam naslova, 91 pobjedom, 68 pole positiona i 155 plasmana na postolje. Ralf, međutim, ne želi te brojke pretvarati u raspravu o tome tko je najveći svih vremena.

- Michael je bio jedinstven u svojem razdoblju, kao Ayrton Senna u svojem i Lewis Hamilton u svojem. Mislim da ih trebamo prestati uspoređivati i uživati u onome što su učinili za nas i za Formulu 1 - zaključio je Ralf Schumacher.