Schwarz uzeo superveleslalom ispred favoriziranog Odermatta

Austrijanac Marco Schwarz pobijedio je u subotu u superveleslalomu kojeg su skijaši u Livignu vozili za Svjetski kup, ispred trojice Švicaraca među kojima je bio i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt.

Foto: Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen

Schwarzje u Livignu ostvario svoju osmu pobjedu u Svjetskom kupu, ali prvu u superveleslalomu, s vremenom 1:10.33. Iza njega su ostala trojica Švicaraca drugi je Alexis Monney s 20 sekundi zaostatka, treći Franjo Von Allmen s 25 stotinki zaostatka, a Odermatt je četvrti s 29 stotinke sporijim vremenom

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser sa 146 bodova. U ukupnom poretku Odermatt je vodeći sa 855 bodova, Schwarz je drugi s 451 bodoma, a treći je još jedan Švicarac Loic Meillard s 380 bodova.