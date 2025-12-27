Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA AUSTRIJANCA

Schwarz uzeo superveleslalom ispred favoriziranog Odermatta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Schwarz uzeo superveleslalom ispred favoriziranog Odermatta
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser

Austrijanac Marco Schwarz pobijedio je u subotu u superveleslalomu kojeg su skijaši u Livignu vozili za Svjetski kup, ispred trojice Švicaraca među kojima je bio i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt.

SPORT INVERNALI - Sci Alpino - 2026 Audi FIS Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Foto: Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen

Schwarzje u Livignu ostvario svoju osmu pobjedu u Svjetskom kupu, ali prvu u superveleslalomu, s vremenom 1:10.33. Iza njega su ostala trojica Švicaraca drugi je Alexis Monney s 20 sekundi zaostatka, treći Franjo Von Allmen s 25 stotinki zaostatka, a Odermatt je  četvrti s 29 stotinke sporijim vremenom 

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser sa 146 bodova. U ukupnom poretku Odermatt je vodeći sa 855 bodova, Schwarz je drugi s 451 bodoma, a treći je još jedan Švicarac Loic Meillard s 380 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025