Schweinija će skupo koštati razvod! Evo koliko će morati plaćati Ani, cifra je ogromna

Nekada jedan od najpoznatijih sportskih parova na svijetu, bivša tenisačica Ana Ivanović i bivši njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger, službeno će okončati svoju devetogodišnju bračnu priču. Nakon višemjesečnih nagađanja o krizi, proces razvoda otkrio je ne samo razloge kraha, već i vrtoglave financijske obveze koje čekaju bivšeg svjetskog prvaka.

Foto: J?rg Carstensen/DPA

I dok se proces razvoda vodi u Njemačkoj, sud u Španjolskoj, gdje Ana Ivanović živi sa sinovima, navodno je donio odluku o alimentaciji. Kako prenosi njemački časopis Bunte, Schweinsteiger će za svakog od trojice sinova morati plaćati 15.000 eura mjesečno. To znači da će godišnje na ime alimentacije izdvajati čak 540.000 eura.

Iznos je određen kao dio takozvanih "privremenih mjera prije pravnog postupka", što je uobičajena praksa u Španjolskoj u razdvajanjima koja uključuju maloljetnu djecu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Münchenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lucom (8), Leonom (5) i Theom (2) na Mallorci.

Sud je neuobičajeno visok iznos opravdao Schweinsteigerovim golemim financijskim mogućnostima, ali i dosadašnjim životnim standardom djece. U sudskim spisima navodi se da je obitelj samo na hranu mjesečno trošila između šest i sedam tisuća eura. U izračun su uvrštene i plaće za osoblje koje uključuje vrtlara, kuhara, dvije čistačice te dadilju za svako dijete. Par je prije braka potpisao predbračni ugovor kojim su zaštitili imovinu stečenu prije zajednice, dok se ona stečena u braku dijeli, piše njemački portal.