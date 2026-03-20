Scoria: Pa Strasbourg se bojao, Rijeka nikog nije respektirala! Toni Fruk? Ne slažem se s njim

Bivši trener Rijeke Elvis Scoria (54) je, kao i mnogi navijači, ostao pod dojmom dojme izvedbe Rijeke u Strasbourgu i činjenice da je hrvatski prvak bio blizu izbacivanja 300-milijunske momčadi. Remijem 1-1, uz pobjedu Francuza 2-1 u prvoj utakmici u Rijeci, domaćin je prošao dalje.

- Šteta, osjetilo se u drugom dijelu da Rijeka može odvesti utakmicu u produžetke ili je riješiti u regularnom dijelu. Vidjelo se da je Strasbourg u strahu, falilo je kod Rijeke malo mirnoće. Rijeka je mogla dobiti ovu utakmicu, Strasbourg je promijenio formaciju i nije funkcionirao kako treba. Šteta. Spominjali smo tog Barca, jedinog koji može napraviti razliku. Nažalost, bio je ovaj Strasbourgov, a ne riječki - rekao je Scoria za Arenasport i nastavio:

- Vidi se da je ovaj Strasbourg mlada, potentna momčad koja još treba rasti. Pokazao je određene slabosti i šteta što to Rijeka nije mogla iskoristiti. Ali Rijeku možemo samo pohvaliti.

Ima Rijeka razloga biti zadovoljna povijesnom sezonom i lijepom zaradom većom od sedam milijuna eura.

- Treba čestitati ne samo Sanchezu, nego svima u klubu. Nikoga Rijeka nije respektirala u Europi ove sezone. A bilo je teško, sjetimo se one Sparte koja se igrala u dva dana, kako je to pobijedila. Rijeka je pokazala da može igrati u Europi. Konferencijska liga je pokazala da manjim državama daje priliku. I mi bismo trebali to češće koristiti.

Prije i poslije Strasbourgova gola mogla je odsjesti pokoja lopta iza Mikea Pendersa...

- Šteta zbog one situacije u nadoknadi kad je Zlomislić zakasnio na drugoj stativi, da je bilo tko od igrača bio tamo, ugurao bi je u gol. Kako su baš svi otišli na prvu stativu? Ali to je tako... Osjećalo se u zraku da je Rijeka dobra, da je mogla proći Strasbourg.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Sad se bijeli mogu fokusirati na druga dva natjecanja.

- Bilo je odavno jasno da će Rijeci u prvenstvu biti bitno završiti treći, a da će sve karte baciti u Europu, gdje je napravila veliki uspjeh, a sad je Kup, gdje je dogurala do polufinala. Bitna je utakmica i njoj i Belupu, zašto ne bi iznenadio? Ali ima kvalitete da to prođe. Uvjeren sam da Rijeka želi napraviti kompetitivnu momčad za iduću sezonu.

Razočarani Toni Fruk rekao je da je prošla lošija momčad.

- Ne bih se složio da je prošla lošija momčad, imao je i Strasbourg svoje dobre stvari, ali Rijeka je bila ravnopravna - zaključio je Scoria.