Šebalj i Bućan morali odustati u sedmoj etapi relija Dakar: 'Za nas dobar kraj više ne postoji'

Svake godine u siječanjsko vrijeme počinje jedna od najtežih moto utrka na svijetu, reli Dakar. U pijesku Saudijske Arabije reli je počeo 3. i završit će 17. siječnja, a Juraj Šebalj i Dušan Bućan hrvatski su predstavnici u kategoriji 'Classic'.

Kako su izgledale njegove pripreme za utrku, koliko motora se pokvarilo i je li cijela ova avantura bila opasna.

Hrvatski dvojac je, nakon jučerašnjeg dana odmora, vozio današnju zahtjevnu etapu dugu 877 kilometara od Riyadha do Wadi ad-Dawasira. Međutim, dogodio im se neočekivani problem kojeg nisu u mogućnosti sami riješiti, već moraju čekati pomoć koja mora prevaliti 300 kilometara da dođe do njih. Objavio je naš vozač video na društvenim mrežama u kojem objašnjava što im se točno dogodilo.

- Društvo, stali smo u reliju Dakar. Kotač i automobil više nisu isto tijelo i nažalost popucali su svi šarafi. Nema šanse da to riješimo danas i čekamo ekipu da dođe, to riješi i sanira.

Svjestan da je ovo kraj za dobar plasman u Dakaru, teško se pomirio s time hrvatski dvojac.

- Dobar plasman je za nas završen, takav je Dakar, takva je utrka. Jedino što si možemo zaželjeti u naredna četiri do pet trkaća dana je da damo sve od sebe. Volio bih pobijediti jedan dan, m*jku mu.

Novi reli Dakar je tek iduće godine, a koliko je potrebno za pripremu i novu priliku shvaća i sam Šebalj.

- U sportu imaš novu utakmicu za tjedan ili dva, novi reli za mjesec ili dva i imaš više šansi da dokažeš sebi da to možeš. Novi Dakar je tek za godinu dana, eto. Sad treba čekat godinu dana.

Dvojac i dalje pokušava doći k sebi, ali ne žele odustati.

- Nastavljamo dalje bez obzira na sve u 8., 9., 10., 11. i 12. dan, međutim pravi onaj plasman koji smo željeli, od toga ništa. Ono što želim je da jedan dan pobijedimo. U jednom trenutku ti ide fenomenalno, a u drugom više nema dalje. Šest mjeseci smo se pripremali. Ono što je auto uspio izdržati u ovih tjedan dana, to je ludost.