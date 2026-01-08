Obavijesti

Sport

Komentari 0
KULTNI RELI

Šebalj i Bućan ušli u maratonski dio Dakara. Kampiraju usred pustinje, a još uvijek drže top 10

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šebalj i Bućan ušli u maratonski dio Dakara. Kampiraju usred pustinje, a još uvijek drže top 10
Zagreb: Krenuo je ceremonijalni start WRC Croatia Rallyja kod zagrebačkih fontana | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta.

Admiral

Amerikanac Mitch Guthrie (Ford) pobjednik je pete etape ovogodišnjeg Relija Dakar, koju je svladao za tri sata, 54 minute i 46 sekundi, nadamašivši drugoplasiranog momčadskog kolegu, Španjolca Nanija Romu za jednu minutu i šest sekundi.  Južnoafrikanac Henk Lategan (Toyota) je bio 16. sa zaostatkom od 12:43 minuta, ali je zadržao ukupno vodstvo koje je stekao prethodni dan. Drugoplasirani Katarac Nasser Al-Attiyah (Dacia) zaostaje 3:17 minuta.

U kategoriji "Classic" hrvatska posada koju čine vozač Juraj Šebalj i suvozač Dušan Bućan u Toyoti, etapu ukupne dužine 428 km (od čega je 372 km bio brzinski ispit) završila je na 24. mjestu, a u ukupnom redoslijedu je na 10. poziciji među 94 posade.

Na ovoj etapi, ruta za motocikle razlikovala se od rute za automobile, a u toj konkurenciji je etapni pobjednik bio Argentinac Luciano Benavides (KTM). U ukupnom poretku motociklista vodi Australac Daniel Sanders (KTM) s 2:02 minute boljim vremenom od Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda).

Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta.

Šesta etapa, najduža na 48. izdanju Relija Dakar, u petak vodi natjecatelje od Haila do Rijada. Ukupna dužina je 920 km, a uključuje 331 km brzinskih ispita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026