Šebalj i Bućan ušli u maratonski dio Dakara. Kampiraju usred pustinje, a još uvijek drže top 10

Amerikanac Mitch Guthrie (Ford) pobjednik je pete etape ovogodišnjeg Relija Dakar, koju je svladao za tri sata, 54 minute i 46 sekundi, nadamašivši drugoplasiranog momčadskog kolegu, Španjolca Nanija Romu za jednu minutu i šest sekundi. Južnoafrikanac Henk Lategan (Toyota) je bio 16. sa zaostatkom od 12:43 minuta, ali je zadržao ukupno vodstvo koje je stekao prethodni dan. Drugoplasirani Katarac Nasser Al-Attiyah (Dacia) zaostaje 3:17 minuta.

U kategoriji "Classic" hrvatska posada koju čine vozač Juraj Šebalj i suvozač Dušan Bućan u Toyoti, etapu ukupne dužine 428 km (od čega je 372 km bio brzinski ispit) završila je na 24. mjestu, a u ukupnom redoslijedu je na 10. poziciji među 94 posade.

Na ovoj etapi, ruta za motocikle razlikovala se od rute za automobile, a u toj konkurenciji je etapni pobjednik bio Argentinac Luciano Benavides (KTM). U ukupnom poretku motociklista vodi Australac Daniel Sanders (KTM) s 2:02 minute boljim vremenom od Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda).

Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta.

Šesta etapa, najduža na 48. izdanju Relija Dakar, u petak vodi natjecatelje od Haila do Rijada. Ukupna dužina je 920 km, a uključuje 331 km brzinskih ispita.