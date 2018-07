Šefe, dođite! Dalić pozvao Ćiru i brončane iz 1998. na finale!

Srce mi je kao Moskva. U igračima i meni probudio se inat. Ako Bog da, donijet ćemo taj pehar u Hrvatsku. Spremni smo, kvalitetu imamo, podršku također, u Hrvatskoj i cijelom svijetu, rekao je izbornik Zlatko Dalić koji se javio u vijesti Nove TV.

- Nismo bili bahati, šutjeli smo i radili i došli do kraja. Ali nije gotovo. Dečkima sam nakon ručka rekao da zaborave, da je sve ovo iza nas, sad se okrećemo finalu.

Pozvao je Dalić na finale protiv Francuske legendarnu 'brončanu' generaciju 1998.

- Čujem se sa Ćirom, htio bih da dođe, da svi dođu u Rusiju i budu naši gosti. Oni su ostvarili sjajan uspjeh, mi smo ih sad pretekli i neka im ne bude žao. Hrvatska mora biti zajedno, zato bih želio da svi Vatreni koji mogu dođu na finale - rekao je.

Prije točno 20 godina, Francuska je izbacila Hrvatsku u polufinalu i osvojila naslov.

Sad će Hrvatska igrati protiv Francuske za zlato.

- Francuzi imaju sjajne igrače, poštujemo ih, ali poštujemo i sebe i znamo da smo jaki, znamo da možemo biti prvaci. Moji igrači mene guraju, oni su jači od mene u glavi. Htio sam nešto mijenjati i ranije protiv Engleza. Pitam tko ide van, svi šute. Nitko ne kuka, svi govore: 'pusti, igrat ću', 'nemoj mene'. To je kvaliteta ove generacije, nema popuštanja, nema odustajanja. Rakitić je imao temperaturu, Suba, Lovren i Vrsaljko problema, ali nitko neće van - dodaje Dalić.

Kad je preuzeo reprezentaciju, puno je njih sumnjalo.

- Pametnjakovići su me napadali, ja sam samo svoj posao. Netko mora tim dečkima reći da nešto nije u redu. Zato sam došao. To nas je koštalo stanja u državi, stalno nešto filozofiramo, a ništa se ne radi. To je probudilo inat u meni i igračima. Sad sam još ponosniji na njih. Pokušat ćemo osvojiti naslov, što god bude, moramo biti ponosni - dodao je Dalić.

Kako god završilo, Vatreni će za nas biti pobjednici.

Naravno, sprema se i veliki doček, Hrvatska će, budite uvjereni u to, dočekati svoje junake.

- Svi koji su prošli te dočeke kažu da to čovjek ne može ni zamisliti. Zaslužili smo to jer smo ujedinili Hrvatsku. Bilo je puno negativnih stvari oko reprezentacije, ovo nije ni moja ni Šukerova reprezentacija, ovo je Hrvatska. Svi moramo biti zajedno, ma tko može zabraniti Hrvatskoj da igra u Splitu?! Ne mogu obećati naslov, ali mogu borbu, karakter i želju - rekao je Dalić.

Izborniče, ništa nam više od toga ne treba...

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.