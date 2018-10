Šefe, ovo je za tebe! Mahrez slavio s pogledom prema nebu

Građani nisu odigrali nezaboravnu partiju, no slavili su zahvaljujući Mahrezu koji je svoj pogodak posvetio tragično stradalom predsjedniku Leicestera Vichaiju Srivaddhanaprabhu.

U uvjetima prilično neobičnim za engleski Premiership, na terenu koji je više sličio na krumpirište nego na travnjak Premier lige, Manchester City "obranio" je prvo mjesto na gostovanju kod Tottenhama.

Građani su slavili s minimalnih 1:0, zahvaljujući pogotku Riyada Mahreza u već u 6. minuti utakmice.

A zatim je uslijedio prilično emotivan trenutak. Mahrez je nakon pogotka podigao ruke ka nebu, a svima je odmah bilo jasno da pogodak posvećuje tragično stradalom predsjedniku Leicestera, kluba za kojega je do ovog ljeta igrao i Mahrez.

Inače, bio je to njegov treći gol u zadnja tri ligaška nastupa protiv Tottenhama, a tome treba dodati i dvije asistencije što znači da je imao prste u pet pogodaka protiv Spursa.

Najbolju šansu da izjednače, Spursi su imali u 80. minuti. Dele Alli je povukao jednu kontru, sjajno proigrao nadirućeg Lamelu koji je ostao nečuvan na 8-9 metara i kad su svi očekivali lagan pogodak, on je iz prve šutirao preko gola!

Izdržali su građani do kraja utakmice s tim tankim vodstvom iako je to bilo daleko od neke fantastične predstave s njihove strane. No, pišu se bodovi, a oni ih marljivo skupljaju već kolima... U zadnjih šest utakmica, slavili su pet puta, remizirali tek u derbiju s Liverpoolom na Anfieldu.

Spursi su pak ovim porazom prekinuli seriju od četiri uzastopne pobjede u prvenstvu, a propustili su priliku preskočiti City u poretku te uhvatiti korak s Liverpoolom i Chelseajem.