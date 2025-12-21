Šego je pravi primjer mladima u Hajduku. Ne uspiju svi iz prve, ali se trud na kraju uvijek isplati

Na rastanku od polusezone i 2025. godine Hajduk je na Poljudu svladao Vukovar 2-1 te na zimsku stanku odlazi kao drugoplasirana momčad s bodom zaostatka za vodećim Dinamom. Pred više od 21.000 gledatelja momčad Gonzala Garcije dominirala je od prve minute, ali je istodobno strepjela do posljednjeg zvižduka jer je ostala bez dvojice igrača nakon što je sudac Zdenko Lovrić isključio Antu Rebića, a potom i Marka Livaju. Sve se to dogodilo nakon što je sjajni Šego zabio pogodak i izborio crveni karton Tadića, koji ga je srušio u izglednoj prilici za gol. Umjesto da utakmicu mirno privede kraju u ranoj fazi, Hajduk je sam sebi zakomplicirao život. Vukovar je s igračem manje zabio pogodak, a nakon isključenja Livaje i Rebića malo je nedostajalo da postigne i drugi te se vrati u egal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+