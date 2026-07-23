Šego: Kad god smo mi dobri spominje se da je protivnik loš. Melnjak: Ovo treba nadograditi

Hajduk je u grotlu Poljuda srušio ciparski Pafos 2-0 i napravio velik posao uoči uzvrata na Cipru. Jako dobro odigrao je Hajduk, stvarao prilike i zabijao te radio puno problema gostima koji su došli ako blagi favoriti. Michele Šego prekrasnim slobodnjakom načeo je Pafos, a onda je Dario Melnjak "čarobnim dodirom" završio posao. Upravo su se strijelci spustili do novinara nakon utakmice.

- Bogu hvala na svemu, top utakmica. Od početka do kraja smo sve kontrolirali, nakon drugog gola smo se malo povukli, trener je tražio da nastavimo s presingom prema naprijed. Svatko tko je igrao i tko je ušao dao je svoj maksimum i drago mi je da smo pokazali da dišemo jedan za drugoga - započeo je Šego.

Je li vas iznenadila slabija igra Pafosa?

- Svaki put kad mi igramo dobro, spomine se da je protivnik slab. Nije nikad do nas... Stvarno smo bili dobri danas, al posao nije gotov. Slobodnjak? Zadnji put u juniorima. Na treningu sam vježbao, uzeo sam i dodatne sate za slobodnjake i hvala Bogu danas je ušlo. David Luiz? Meni je Chelsea bio najdraži klub, iza Hajduka. Gledao sam kako su osvajali Ligu prvaka, a s Luizom sam malo popričao, rekli smo da ćemo razmijeniti dresove i eto super. On je pohvalio onu loptu Melnjaka koja je prošla kroz pet metara kada smo pričali na terenu.

Ćiro je rekao da je 2-0 najnezgodniji rezultat za uzvrat, što mislite o tome?

- Imamo iz prvog pretkola lekciju i tada smo imali 2-0 pa eto. Nadamo se da smo konačno nešto naučili, da ćemo sačuvati taj rezultat i podebljat ga i proći dalje. Kemija je dobra, nismo se bojali. Skupa smo patili i skupa napadali.

Nakon njega stigao je kapetan Melnjak.

- Lijepo je. Doma kad igramo smo dobri i zanimljivi. Treba ostat na zemlji. Gol? Prvu loptu sam pustio jer sam osjetio da će netko biti u boljoj situaciji, ali druga lopta i gol - sve sjajno. I tajming i sve. Dobrih 2-0, kao ekipa smo izdržali njihov pritisak na kraju. Jedni druge smo gestikulacijom dizali u tim momentima - rekao je.

Prekidali ste njihove napade faulovima, kartonima, čime god je trebalo?

- Ono što svi priželjkuju da bi trebali raditi smo sad napravili. Vjerujem da smo s tim faulovima baš to uspjeli. Jesu li nas podcijenili? Pa dan prije su jako lijepo pričali o nama. Ne bih rekao da su podcijenili, možda smo ih mi iznenadili.

Kakva je bila atmosfera?

Super je onaj osjećaj kad ga zabiješ ili kad ga zabije netko od tvojih pa čuješ taj delirij na tribinama. Zaista fenomenalno. Uzvrat? Trebamo samo nadograditi na ovo danas, proučiti gdje su nam stvarali probleme i to smanjiti, a utakmicu držati na našoj strani.