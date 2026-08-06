Šego otkrio: Puno smo pričali zadnjih dana. Slobodnjaci? Ove dvije stvari su ključne...

Nogometaši Hajduka u Vilniusu su naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris uvjerljivih 5-2. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi gol zabio u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac, koji mu je obranio golman Šarkauskas. Adrion Pajaziti u 56. minuti zabio je treći gol za splitsku momčad. Za 4-1 u 73. minuti zabio je Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije Rokas Pukštas pogodio je za 5-1. Za Žalgiris je prvi gol zabio Nikola Petković u 34. minuti, a konačnih 5-2 postavio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca.

- Sjajno je. Sjajna je atmosfera i u svlačionici i sada imamo priliku ostaviti iza sebe sve negativne stvari koje su nam se dogodile prošlog tjedna. Riješili smo se i tog crnog rekorda bez pobjede u gostima u Europi. Dokazali smo da možemo i sada moramo dovršiti posao sljedećeg tjedna - rekao je Pajaziti.

Koliko je drukčija ovo bila utakmica u odnosu na Pafos?

- Drukčiji su to protivnici. Prva utakmica protiv Pafosa bila je dobra, igrali smo dobro i pobijedili. U drugoj oni nisu imali što izgubiti, a mi nismo bili dobri. Mislim da sam osobno igrao dobro, dok protiv Varaždina nismo bili dobri, posebno ne u prvom dijelu. To je bilo naše najgore poluvrijeme. Nije lako igrati svaka tri dana, putovali smo s Cipra do Varaždina. Imali smo i odgode letova. Sve to utječe, ali nisu to izgovori. Trebali smo igrati bolje i pokušat ćemo igrati bolje protiv Istre.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Kako se osjećate nakon tri uzastopne gostujuće utakmice?

- Nije lako. Ovo nas je napunilo motivacijom i energijom. Idemo u Split i pripremit ćemo se za Istru. Naši navijači bit će ondje i dat će nam snagu.

Kako je bilo igrati na umjetnoj travi?

- Bilo je dobro, padala je i kiša. Lopta je lijepo putovala. Možda je bilo teže igračima koji imaju problema s koljenima - zaključio je Pajaziti.

Nakon utakmice komentar za klupske kanale dao je i Michele Šego, dvostruki strijelac Hajduka.

- Nakon šest godina skinuli smo i tu gostujuću pobjedu u Europi. Pet golova, sve je super, imamo dobar rezultat za uzvrat i idemo to potvrditi u Splitu.

Kako je vama to izgledalo s terena?

- Dosta smo pričali međusobno o tome što moramo poboljšati. Mislim da se to danas vidjelo. Podignuli smo agresivnost, a kada je trebalo podviknuti, i to smo radili. To je ispravan put. Jedino zajedno možemo nešto napraviti.

Koja je tajna slobodnih udaraca?

- Rad, trud i to se vraća, Bogu hvala.

U nedjelju dolazi Istra na Poljud?

- Regeneracija, put natrag pa utakmica - zaključio je Šego.