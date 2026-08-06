Obavijesti

Sport

Komentari 16
SADA SLIJEDI ISTRA

Šego otkrio: Puno smo pričali zadnjih dana. Slobodnjaci? Ove dvije stvari su ključne...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Šego otkrio: Puno smo pričali zadnjih dana. Slobodnjaci? Ove dvije stvari su ključne...
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon šest godina skinuli smo i tu gostujuću pobjedu u Europi. Pet golova, sve je super, imamo dobar rezultat za uzvrat i idemo to potvrditi u Splitu, kazao je dvostruki strijelac

Admiral

Nogometaši Hajduka u Vilniusu su naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris uvjerljivih 5-2. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi gol zabio u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac, koji mu je obranio golman Šarkauskas. Adrion Pajaziti u 56. minuti zabio je treći gol za splitsku momčad. Za 4-1 u 73. minuti zabio je Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije Rokas Pukštas pogodio je za 5-1. Za Žalgiris je prvi gol zabio Nikola Petković u 34. minuti, a konačnih 5-2 postavio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca.

- Sjajno je. Sjajna je atmosfera i u svlačionici i sada imamo priliku ostaviti iza sebe sve negativne stvari koje su nam se dogodile prošlog tjedna. Riješili smo se i tog crnog rekorda bez pobjede u gostima u Europi. Dokazali smo da možemo i sada moramo dovršiti posao sljedećeg tjedna - rekao je Pajaziti.

Koliko je drukčija ovo bila utakmica u odnosu na Pafos?

- Drukčiji su to protivnici. Prva utakmica protiv Pafosa bila je dobra, igrali smo dobro i pobijedili. U drugoj oni nisu imali što izgubiti, a mi nismo bili dobri. Mislim da sam osobno igrao dobro, dok protiv Varaždina nismo bili dobri, posebno ne u prvom dijelu. To je bilo naše najgore poluvrijeme. Nije lako igrati svaka tri dana, putovali smo s Cipra do Varaždina. Imali smo i odgode letova. Sve to utječe, ali nisu to izgovori. Trebali smo igrati bolje i pokušat ćemo igrati bolje protiv Istre.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Kako se osjećate nakon tri uzastopne gostujuće utakmice?

- Nije lako. Ovo nas je napunilo motivacijom i energijom. Idemo u Split i pripremit ćemo se za Istru. Naši navijači bit će ondje i dat će nam snagu.

Kako je bilo igrati na umjetnoj travi?

- Bilo je dobro, padala je i kiša. Lopta je lijepo putovala. Možda je bilo teže igračima koji imaju problema s koljenima - zaključio je Pajaziti.

PETAR BOSANČIĆ Bivši hajdukovac iz Žalgirisa: Zasluženo su slavili. Sreća što Šego nije zabio i drugi penal
Bivši hajdukovac iz Žalgirisa: Zasluženo su slavili. Sreća što Šego nije zabio i drugi penal

Nakon utakmice komentar za klupske kanale dao je i Michele Šego, dvostruki strijelac Hajduka.

- Nakon šest godina skinuli smo i tu gostujuću pobjedu u Europi. Pet golova, sve je super, imamo dobar rezultat za uzvrat i idemo to potvrditi u Splitu.

Kako je vama to izgledalo s terena?

- Dosta smo pričali međusobno o tome što moramo poboljšati. Mislim da se to danas vidjelo. Podignuli smo agresivnost, a kada je trebalo podviknuti, i to smo radili. To je ispravan put. Jedino zajedno možemo nešto napraviti.

Koja je tajna slobodnih udaraca?

- Rad, trud i to se vraća, Bogu hvala.

U nedjelju dolazi Istra na Poljud?

- Regeneracija, put natrag pa utakmica - zaključio je Šego.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
OTVORILA SE O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura
SAGA SE NASTAVLJA

FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju i izgledalo je da će proći sve sporazumnim rješenjem, ali Goltes je šokirala novom tužbom u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026