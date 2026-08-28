Šego: Poginuli smo jedan za drugoga i Bogu hvala! Silić: Napokon smo pokazali m*da

Hajduk je u dramatičnom uzvratu protiv Rakówa slavio 3-2 nakon produžetaka i s ukupnih 5-4 izborio ligašku fazu Konferencijske lige. Splićani su dvaput vodili, domaćin se dvaput vraćao, uključujući izjednačenje u 88. minuti, no Rokas Pukštas zabio je u produžetku za pobjedu i plasman dalje. Hajduk je tako nakon 16 godina ponovno izborio europsku jesen, posljednji put igrajući grupnu fazu 2010./11.

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Susret je prvo prokomentirao Michele Šego.

- Prije svega, htio bih reći Bogu hvala. Znam koliko smo se i mi molili i vjerujem navijači. Na Veliku gospu je ovo bila nakana, tako da Bogu hvala na tome. Hvala ovoj ekipi, poginuli smo jedan za drugog. Od početka kvalifikacija do sada i nakon što smo primili gol na klupi se mogla osjetiti neka neopisiva energija, a pogotovo zadnja dva tjedna. Takva atmosfera nije bila dugo na treningu. Protiv Osijeka smo dokazali da smo jedan za drugog. Što se tiče same utakmice je l' treba išta komentirati? Ušli smo u Europu, neka komentira onaj kome je to posao, ha ha.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Zabio si šesti gol ovo ljeto, ali nije bilo neke posebne proslave tada.

- Ne znam što bih rekao, tako se dogodilo. Možda eto jer su oni u tom momentu nas previše stiskali i nisam htio visoko poletit. Jednostavno tako mi je došlo, nisam to planirao, ali eto.

Veliki si vjernik, kao i ostatak momčadi. Je li bilo nešto drugačije u pripremi uoči ove utakmice?

- Imamo zajednicu s kojom skupa molimo. Nas dosta se išlo jutros pomoliti za sve, uslišane su nam molitve i Bogu hvala na tome.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Golman Toni Silić je također iznio svoje dojmove.

- Što reći? Nakon 16 godina izborili smo Europu. To smo mi u svlačionici zaslužili, navijači, cijeli klub, grad, Dalmacija i cijela Hrvatska te svi koji navijaju za Hajduk. Ostvarenje sna je ovo i idemo uživat u trenutku.

Svi igrači su bili opušteni, što je to pomoglo da budete toliko relaksirani?

- Pokazali smo na prvoj utakmici da smo bolja ekipa od Rakówa koji je prošlu sezonu bio drugi u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Prva utakmica nam je dala puno samopouzdanja. Vodili smo pet puta i nismo mogli ispustiti to pet puta, ha ha.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Svi igrači iz obrane i vi ste ljevaci i zajedno ste zaigrali na kraju susreta.

- Nisam znao za tu informaciju, ha ha. Ginuli smo svi zajedno na terenu. Ova ekipa je napokon pokazala m*da jer smo izborili Europu nakon sto milijuna godina s igračima koji u prosjeku imaju 22, 23 godine.

Očekuješ u Splitu neki doček?

- Vidjet ćemo, neću ništa očekivati, neka me iznenadi.