Sekulić: Mislio sam da je gotovo na 5-3, futsal je najljepši sport. Perić: Past će piva za slavlje

Hrvatska futsalska reprezentacija na Europskom prvenstvu je ostvarila povijesan uspjeh i osvojila brončanu medalju! U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10), a u ljubljanskoj Areni Stožice bilo je puno hrvatskih navijača.

Jedan od junaka bio je Antonio Sekulić koji je zabio prvi gol za Hrvatsku na utakmici, a onda je bio precizan i u raspucavanju sa šest metara.

- Još je sve svježe, ali čestitam svakom navijaču koji su napravili još bolju atmosferu nego na polufinalu. Nakon Španjolske smo bili emocionalno prazni, ali danas smo odigrali vrhunsku utakmicu. Govorili smo si da je ovo 'jednom u životu'. Mislio sam da je na 5-3 gotovo, ali zato je futsal najljepši sport na svijetu jer nikad ne znaš što će se dogoditi - rekao je nakon utakmice pa nastavio:

- Nagradilo nas je da njihov najbolji igrač promaši, ali zaslužili smo ovu broncu. Francusku dobro poznajemo, sad ih ne želim gledat nekoliko godina. Uložili smo puno truda i vratilo nam se. Po meni napadač uvijek treba preuzeti odgovornost kod izvođenja penala, Jelovčić je rekao da će on prvi. Ja sam rekao da ću pucati.

Dojmove s utakmice podijelio je i Luka Perić koji je također bio jedan od strijelaca.

- Trenutno nemam riječi. Moram ponovno zahvaliti navijačima koji su došli nas podržati. Ovakve utakmice se ne mogu izgubiti. Zahvalio bih se i dečkima, držali smo se i borili. Od samog pucanja penala znali smo da smo dobra ekipa i zaslužili smo ovo. Francuzi su iskusniji igrači, ali smo skupili glave prije penala. Morali smo pobijediti za sve navijače. Bilo je panike na kraju, ali ne toliko za mene, nego zbog navijača. Past će nekoliko piva za slavlje.

Na utakmicu i osvojenu brončanu medalju osvrnuo se i Jakov Hrstić koji je zabio za 4-2.

- Ja znam kakva je uloga na mom prvenstvu, danas mi se to vratilo. Najbitnije da smo pobijedili. Futsal je nepredvidljiv, ali ne možemo bez drame. Većini je ovo prva medalja, osim onih juniorskih, pa ćemo tek slaviti. Presretan sam što sam zabio gol. Hvala svim navijačima koji su došli. Pokazali su da je futsal na pravom putu - rekao je.