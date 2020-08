Selo gori, a Pique se češlja: Barca u kaosu, a on uživa...

<p>U Barceloni je već nekoliko dana izvanredna situacija. Točnije, od utorka. Poput bombe odjeknula je vijest da<strong> Leo Messi</strong> želi napustiti Barcu nakon čak 20 godina i 34 trofeja.</p><p>Argentinac je prvo zatražio raskid ugovora na temelju klauzule koju ima u ugovoru, no kada je skužio da će teško to ostvariti, odlučio je porazgovarati s čelnicima kluba i nagovoriti ih da ga prodaju. No predsjednik Joseph Bartomeu, koji ne želi ni pod razno napustiti svoju poziciju, mu je odrješito odgovorio: Ne može! Ili ćeš produžiti ugovor ili nema sastanka.</p><p>U ponedjeljak počinju treninzi, a pitanje je hoće li se Argentinac uopće pojaviti nakon posljednjeg odgovora. Dok sapunica na Camp Nou i dalje traje, navijači svakodnevno prosvjeduju ispred stadiona tražeći Bartomeuov odlazak, a <strong>Gerard Pique </strong>(33) uživa na Bahamima kao da ga se ništa ne tiče.</p><p>Španjolac je jedan od igrača koji je daleko od svoje nekadašnje forme. To pokušava nadoknaditi svađanjem i optuživanjem sudaca da pomažu Realu, a uz to je čovjek nikad manje posvećen nogometu. Stoper Barcelone je jedan od vlasnika nove verzije Davis Cupa, a čini se da je zbog poslovnog života totalno otišao iz nogometa. To se uostalom vidjelo po njegovim igrama i posvećenosti, koje baš i nisu bile na nekoj razini.</p><p>Dok se Messi nateže s klubom, Gerard Pique je otišao s obitelji na Bahame kako bi se odmorio od sezone u kojoj je Barca po prvi put nakon 2008. godine ostala bez trofeja. A nije ni on baš briljirao, naročito u posljednjoj utakmici protiv Bayerna koji im je utrpao osam komada.</p><p>Pique je jedan od igrača čiji su odlazak prizivali navijači jer je sasvim jasno da je u godinama i da ne može više igrati na visokoj razini, no on ne želi napustiti klub. Katalonci su mu se smilovali pa su ga odlučili poštedjeti, no igrat će puno manje nego prije. Više će služiti kao mentor mlađim igračima i podrška momčadi.</p><p>No momčadi koja je zasad u raspadu. U ponedjeljak počinje okupljanje, a dok su ostali klubovi itekako aktivni na tržištu, Barcelona nije nikoga kupila pa ni prodala. Ivan Rakitić, Luis Suarez, Arturo Vidal i Samuel Umtiti su praktički bivši. Čekaju se samo ponude da ih se riješe, ako i ne dođe do njih, za pretpostaviti je da će klub s njima raskinuti ugovore. </p><p>Pitanje je i što će biti s Messijem. Hoće li uopće ostati, hoće li se podrediti momčadi ako uopće i ostane. Puno je pitanja, a malo vremena. Drama je na vrhuncu, sezona uskoro počinje, a Barcelona je u teškim problemima. No dok selo gori, Pique se češlja...</p>