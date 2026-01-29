Skandal u finalu AFCON-a! Senegal i Maroko kažnjeni zbog nesportskog ponašanja. Treneru Senegala pet utakmica suspenzije, senegalski savez plaća 615.000 dolara, Maroko plaća 300.000 dolara
Senegal dobio drakonsku kaznu zbog bojkota finala Kupa nacija
Afrička nogometna konfederacija (CAF) kaznla je izbornika Senegala Papea Thiawa suspenzijom od pet utakmica i novčanom kaznom u visini 100.000 dolara (otprilike 83.500 eura) nakon incidenata u finalu Afričkog kupa nacija (AFCON) protiv Maroka.
Senegal je pobijedio 1-0 nakon produžetka, u utakmici obilježenoj incidentima. Na Thiawov nagovor, neki senegalski igrači nakratko su napustili teren kako bi prosvjedovali protiv odluke suca, koji je uz podršku VAR-a, dosudio kontroverzni penal za Maroko na samom kraju regularnog dijela utakmice. Senegalski bijesni navijači također su pokušali upasti na teren. Na kraju je Marokanac Brahim Diaz promašio penal, a Senegalci su se vratili odigrati ostatak utakmice, pobijedivši u produžetku.
Disciplinska komisija CAF-a suspendirala je Papea Thiawa zbog "nesportskog ponašanja, kršenja načela fair playa i integriteta te nanošenja štete imidžu nogometa", izjavila je Afrička federacija.
Senegalski nogometni savez kažnjen je s ukupno 615.000 dolara "zbog neprimjerenog ponašanja svojih navijača, koje je narušilo imidž nogometa", "zbog nesportskog ponašanja svojih igrača i trenerskog osoblja, koji su krili načela fair playa, lojalnosti i integriteta" te "zbog disciplinskog prekršaja nacionalne momčadi, pri čemu je pet igrača dobilo upozorenja".
Sankcioniran je i marokanski tabor: branič Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi dobio je dvije utakmice suspenzije, od kojih je jedna stroga zabrana, zbog "nesportskog ponašanja". Veznjak Ismael Saibari, koji je u srijedu navečer postigao gol u Ligi prvaka za PSV Eindhoven i pokušao ukrasti ručnik senegalskom vrataru u finalu Afričkog kupa nacija, dobio je tri utakmice suspenzije, također zbog "nesportskog ponašanja".
Marokanski savez mora platiti kaznu od 200.000 dolara zbog ponašanja igrača s loptom i 100.000 dolara "zbog neprimjerenog ponašanja igrača reprezentacije i tehničkog osoblja, koji su upali u područje za pregled VAR-a i ometali rad suca".
