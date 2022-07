Senegalac iz Barce blizu Gorice: U početku sam igrao bos, a uz Messija nisam bio opušten...

HNL nikad nije bio neizvjesniji. Bilo je to gotovo pa unisono razmišljanje o elitnom rangu hrvatskog nogometa prošle sezone. Potvrda teze da liga jača bit će nastupi naših klubova ovog ljeta. Ili neće...

Iz Barcelone u - Goricu

Bilo kako bilo, u HNL posljednjih nekoliko godina dolaze sve veće face. U su ovom prijelaznom roku, primjerice, Rijeku pojačali bivši reprezentativci Matej Mitrović i Alen Halilović, dok je Josip Drmić napustio prvoligaša s Kvarnera i otišao u Dinamo.

Punom parom rade i nominalno slabiji klubovi. Tako je u četvrtak puštena vijest kako je blizu Gorice povremeni senegalski reprezentativac Moussa Wagué (23). Radi se o, vjerovali ili ne, nogometašu Barcelone.

Wagué prema Transfermarktu vrijedi milijun i pol eura. Trener Xavi otvoreno mu je kazao kako nije u njegovim planovima za sljedeću sezonu te da ne mora dolaziti na pripreme.

Pa ipak, čovjek se zapita kako jedan takav igrač odluči, iz kluba kao što je Barcelona, doći u HNL. Časnik za vezu je hrvatski agent Andy Bara. Agencija u kojoj radi skrbi o Senegalčevoj karijeri.

Imao tešku ozljedu koljena

Odmah smo okrenuli broj čelnika Gorice Nenada Črnka te pokušali provjeriti priču. Istu je odbio komentirati. Međutim, priču nije ni demantirao. Črnko je poznato kao čovjek koji ne izlazi u javnost dok nešto nije gotovo. Nije mu strano u takvim situacijama ostati "zakopčan do grla".

Bez obzira na Baru, jasno je kako u priči mora postojati još poneka kvaka. Iza Mousse je teška ozljeda. Zadesila ga je prije dvije godine, dok je bio na posudi u PAOK-u. U sklopu 12. kola grčke nogometne lige Aris je ugostio PAOK i pobijedio 1-0, no o rezultatu nitko nije pričao.

Wague se stravično ozlijedio u 61. minuti utakmice. Išao je spasiti čisti gol i izbiti loptu s crte, to je i uspio, ali nespretno se koljenom zabio u stativu i teško ozlijedio. Bio je 'out' više od godinu dana. Stravičnu ozljedu pogledajte OVDJE.

'Šutirao sam plastičnu bocu'

Talentirani desni bek rođen je u Bignoni, senegalskom gradiću od gotovo 30.000 ljudi. Nije imao lagano djetinjstvo.

- Počeo sam igrati sa šest godina. Igrali smo se bosi. Teško je bilo pronaći kožnatu loptu. Uglavnom smo igrali s plastičnom bocom... Zapravo, s bilo čime što bismo pronašli... Uvjeren sam da sam zbog činjenice da sam u početku igrao bos razvio bolju tehniku i kontrolu lopte te ojačao noge - ispričao je Senegalac svojevremeno za službene stranice Barcelone.

Njegov talent prvi je prepoznao skaut Xavi Gisbert.

- Organizirali smo probu na terenu koji je bio sve samo ne travnati. Bio je pun pjeska s plaže. Došlo je 140 djece. Neki su igrali bosi, neki s kopačkama iz sedamdesetih, bilo je i djece u istrošenim cipelama kakve dobiješ od starije braće. U takvim uvjetima istaknuo se Wague - ispričao je spomenuti skaut.

S 14 godina prošao je selekciju i otišao u Aspire akademiju, koja je svoju podružnicu imala u senegalskom gradu Salyju.

- Bojao sam se napustiti dom. Saly je 400 kilometara udaljen od mog rodnog grada. Nisam želio izostati iz škole. Međutim, tata me nagovorio da ipak odem. Pitaju me tko mi je idol. Nije to neki nogometaš, već moj otac - ispričao je Senegalac.

'Makelele me naučio kako biti ratnik'

U nešto više od tri godine uspio je doći do Europe. Potpisao je za belgijskog prvoligaša KAS Eupen. Tamo ga je trenirao legendarni francuski nogometaš Claude Makelele.

- On me naučio da igram kao pravi ratnik - dodao je.

Wague je za senegalsku reprezentaciju debitirao 2017. te do danas skupio 21 nastup. Bio je na SP-u u Rusiji 2018. Odigrao je za Senegal sve tri utakmice u grupnoj fazi.

'Nisam bio opušten uz Messija'

Barcelona ga je nakon SP-a kupila za pet milijuna eura.

- Kad sam došao u klub, nisam poznavao nikog, da budem iskren. Mislim, znao sam za sve te igrače preko TV-a. Svi su potpuno normalni i opušteni ljudi. Zapravo, gotovo svi. Nikad taj osjećaj opuštenosti i bliskosti nisam imao kad sam bio uz Messija. Bio sam presramežljiv - rekao je Wague pa otkrio anegdotu:

- Imao sam njegov dres kad sam bio mali. Zapravo, dres s placa. Nikad to nisam rekao Leu. Da jesam, možda bi mi poklonio svoj originalni dres...

Wague je bio i na posudbama u Nici te već spomenutom PAOK-u. Za prvu momčad Barcelone skupio je šest utakmica. Ugovorno je za katalonskog velikana vezan do 2023., a sad bi, eto, trebao na posudbu u Goricu...

