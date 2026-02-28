Sentić: Hajduk treba stati iza igrača. Ni danas mi to nije jasno

Hrvatski golman Karlo Sentić (24) trenutačno brani u odličnoj formi za mađarski Diósgyõr. Ove sezone je odigrao 22 utakmice, a dobio je čak četiri nagrade za obranu mjeseca i dva puta je u klubu proglašen za igrača mjeseca. Prema Transfermarktu vrijedi 350.000 eura i s mađarskim prvoligašem ugovor ima do kraja sezone. Za Večernji list progovorio o svojoj formi, što očekuje u daljnjoj fazi karijere te o Hajduku, klubu iz kojeg je otišao u Mađarsku 2024. godine.

- Razlog dobre forme je to što se ovdje osjećam kao kod kuće. Ljudi cijene moj doprinos i činjenicu da sam jedan od važnih kotačića u momčadi. Naravno, to mi godi i lakše mi je kada imam ljude koji su uz mene kada je dobro i loše. Meni je ovdje drugačije. Stvarno volim ovaj grad i dečke u svlačionici, jer su me primili kao obitelj. Drugačije gledate na stvari kada ne igrate ispred svoje kuće.

S pritiskom se naučio nositi u Hajduku.

- To je možda nešto i najbolje što možete donijeti iz Hajduka, kako se nositi s pritiskom. Tek sada to osjećam. Iako, ja tada nisam razmišljao o pritisku. Ne možete osjećati pritisak ako sanjate o nečemu cijeli život i onda vam se to ostvari. Svaki igrač ima pozitivnu tremu. Postoje imperativi rezultata, ali taj osjećaj iz Hajduka mi je teško objasniti.

Hajduk je klub koji mu je dao sve, ali nije mu jasan rastanak sa Splićanima.

- Moju emociju prema Hajduku nikada nitko neće promijeniti. Tom ću klubu uvijek biti zahvalan. Sigurno, žao mi je jer sam tom svom klubu mogao dati puno više od onoga što sam mu dao u tih 17-18 utakmica. Nitko nije bio sretniji od mene kada sam debitirao u Varaždinu. No, neke mi stvari nisu ni danas jasne. Neću kazati da me taj osjećaj muči, tu sam priču završio u svojoj glavi. Nekako bih bio najsretniji i puno mirniji u glavi da sam zabio gol sam sebi i da su me maknuli.

Nastavio je s istom temom i osvrnuo se što je pošlo po krivu.

- Sve je krenulo sjajno. Došao je novi trener, bilo je situacija iz svlačionice koje ne želim iznositi. Ali ako su se već odlučili za nekog vratara, tada za mene, danas za Silića, onda bi morali stati iza projekta. Što god se dogodilo. Tu Hajduk griješi. Znam, ne prođe dan da ne pogriješite. Da ne griješiš, otišao bi u Real Madrid. Ali te su pogreške normalan proces i samo je pitanje stava koji ima klub.

Hrvatski golman očekuje iskorak u daljnjoj fazi karijere, a uvjeren je da će jednog dana zaigrati u jednoj od Liga petice.

- Sigurno se bliži iskorak. Nije fraza, ali prepuštam sve Stipi, mom zastupniku. Znam da će se transfer dogoditi. Ali iskustvo me naučilo da idem korak po korak. Sutra ima trening, za vikend utakmicu. Naravno, htio bih probati neku jaču ligu, Belgiju, Poljsku, Nizozemsku... Uvjeren sam da jednog dana mogu i do Lige petice.

Diósgyõr je pretposljednja ekipa mađarskog prvenstva. Imaju 23 boda u isto toliko utakmica, a do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola. Imaju devet bodova više od zadnjeg Kazincbarcike te dva boda manje od desete Nyiregyhaze. Na kraju sezone dvije posljednje momčadi bit će relegirane u niži rang.