Senzacija Alkara! Sinjani izborili finale Kupa nakon 41 godine...

Košarkaši sinjskog Alkara prvi su finalisti ovogodišnjeg izdanja Kupa Krešimira Ćosića, a do finala su stigli pobijedivši favoriziranu Cedevitu Junior sa 72-62 (21-14, 13-16, 16-19, 8-9, 14-4) u produžetku utakmice odigrane u petak u Sportskoj dvorani Zabok. Alkar je tako postao osmi klub u 33-godišnjoj povijesti ovog natjecanja, koji je došao u priliku osvojiti domaći kup. Ključni igrač Alkara bio je Amerikanac Noah Gurley s 25 poena, dok je značajan doprinos dao i Vito Porobić koji je sedam od svojih 14 poena ubacio u produžetku.

Sinjani su puno bolje ušli u utakmicu i već u prvoj četvrtini došli do dvoznamenkaste prednosti, a najveća je bila +13 (19-6) u osmoj minuti. Cedevita Junior je do kraja prve četvrtine smanjila zaostatak na sedam poena (21-14). Alkar je na poluvrijeme otišao s +4 (34-30), a zagrebačka momčad je do prvog vodstva nakon prve četvrtine došla u 25. minuti tricom Luke Krajinovića za 40-37.

Zabok: Alkar ispisao povijest i ušao u finale Krešina kupa | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, Alkar je do kraja trećeg perioda opet došao do prednosti, ali je ona bila minimalna (50-49) uoči zadnje četvrtine. Obje su momčadi u posljednjih deset minuta osnovnog dijela utakmice bile prilično neefikasne pa je košem Josipa Sobina na 1:17 minuta prije kraja Cedevita izjednačila na 58-58. Konfuznu završnicu obilježile su pogreške na obje strane, a Sinjani su ostali bez šuta na koš u posljednjih 77 sekundi. Momčad Dine Repeše je imala dva šuta za pobjedu, oba za tricu, ali su i Brandon Sly i Mislav Brzoja bili neprecizni.

Tako je odluka o pobjedniku ostavljena za dodatnih pet minuta, u kojima su Sinjani pogađali, a Cedevitini košarkaši nastavili promašivati. U dodatnih pet minuta Alkar je napravio 14-4 i s konačnih 72-62 izborio plasman u finale. Kod Cedevite je najbolji strijelac bio Tahj Eaddy s 13 koševa, a 10 je ubacio Josip Sobin.

Od 20 sati će se za drugo mjesto u subotnjem finalu (20 sati) boriti košarkaški Splita i zagrebačke Cibone.