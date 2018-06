Senzacija! Fenomenalni Ćorić rasturio trećeg tenisača svijeta

Borna Ćorić je, u svojih pet godina seniorske karijere, ostvario jednu jedinu pobjedu na travi na ATP touru, ne računajući Grand Slam turnire. Danas je u Halleu ostvario drugu i to, ni manje ni više, nego protiv - Aleksandera Zvereva, trećeg tenisača svijeta!

Fantastičan tenis igrao je naš 21-godišnjak protiv njemačkog. Od samog starta Ćorić je bio gotovo nepogrešiv, u sat vremena došao je do 6-1 i 5-1 i tjerao Zvereva na mnogobrojne greške. Tada su malo živci proradili, Nijemac se vratio na 5-4, ali Borna je uspio iskoristiti četvrtu meč loptu.

Takes out No.2-seeded Sascha Zverev 6-1 6-4 at #GerryWeberOpen for his 20th win of 2018. pic.twitter.com/zU569BJP8c