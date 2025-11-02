Obavijesti

NAKON 12 GODINA

Senzacija hrvatske tenisačice: S godišnjeg odmora do finala!

Piše Issa Kralj,
Senzacija hrvatske tenisačice: S godišnjeg odmora do finala!
Hrvatska tenisačica Karla Popović ušla je u finale ITF turnira na Malti. Popović se prije 12 godina prestala baviti profesionalnim tenisom, a sada je u svom trećem ITF finalu. Prijavila se na turnir dok je bila na odmoru

Na Malti je u tijeku ITF turnir gdje je pravu senzaciju ostvarila naša tenisačica Karla Popović (30) nakon plasmana u finale. Karli je to treći ITF finale u karijeri, a do ovoga je došla - s godišnjeg odmora!

Naime, Popović je bila na godišnjem odmoru kada je odlučila prijaviti turnir na Malti, otkrila je za Croatian Tennis. Hrvatica već 12 godina nije u profesionalnom tenisu, a do finala je došla nakon što je iz kvalifikacija nizala čak sedam pobjeda bez izgubljenog seta. U polufinalu je pobijedila petu nositeljicu Ann Akasha Ceucom 6-1, 6-3. 

Sa 17 godina Popović je bila na pragu ulaska među 500 najboljih tenisačica svijeta, ali se odlučila posvetiti obrazovanju i upisala je fakultet u Americi. Do tada je igrala dva ITF finala.  

Protivnica u trećem finalu od 14 sati joj je biti Britanka Alice Gillan, 517. igračica na WTA listi. Bez obzira na ishod meča, Popović se neće vratiti na teniske terene nego će se vratiti u London gdje živi i radi s obzirom na to da je zaposlena u Queens Clubu.   

