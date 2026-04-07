Komentari 0
ZA ČETVRTFINALE EUROPSKE LIGE

SENZACIJA IZ NAŠICA! Nexe je izbacio Šveđane, stiže Duvnjak

SENZACIJA IZ NAŠICA! Nexe je izbacio Šveđane, stiže Duvnjak
Susret Nexea i Kristianstada u doigravanju za ulazak u četvrfinale EHF Europske lige | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nexe rasturio Kristianstad i izborio četvrtfinale Europske lige! Našičani će se boriti protiv moćnog Kiela. Tin Lučin briljirao s 6 golova, a Jastrzebski obranio čak 15 puta

Našički Nexe će igrati u četvrtfinalu Europske lige protiv njemačkog Kiela, a višestruki hrvatski doprvak je i u uzvratnoj utakmici pobijedio švedski Kristianstad s 32-27 te se s ukupnih 68-61 plasirao među osam najboljih. Strijelce našičke momčadi predvodio je hrvatski reprezentativac Tin Lučin sa šest pogodaka, pet ih je postigao Aleksandar Cenić. Po četiri puta su mrežu zatresli Matko Moslavac i Ivan Barbić, a po tri gola su postigli Aleksandar Bakić i Krešimir Kozina. Poljski vratar Marcel Jastrzebski je imao 15 obrana (15/33). Za goste su po pet pogodaka postigli Axel Mansson i Einar Adalsteinsson.

Susret Nexea i Kristianstada u doigravanju za ulazak u četvrfinale EHF Europske lige
Susret Nexea i Kristianstada u doigravanju za ulazak u četvrfinale EHF Europske lige | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Švedska momčad je u Našice došla s dva gola zaostatka iz prve utakmice, a nakon nepune dvije minute je taj zaostatak prepolovljen. No, od 1-2 serijom 4-0 Nexe stvara prvu značaniju prednost. Malo po malo, gosti su opet dostigli, pa čak i prestigli Našičane do polovice prvog poluvremena (8-9), a s minimalnim vodstvom (14-15) su ušli i u drugo poluvrijeme.

Zagreb pobijedio Nexe u Ligi za prvaka te ostao stopostotan...

Nexe je u prvih pet minuta drugog dijela utakmice napravio 4-0 i po drugi put na utakmici došao do +3 (18-15). Šveđani su još triput došli na jedan gol zaostatka (18-17, 19-18, 20-19), a onda je od 40. do 46. minute domaća momčad napravila 5-1, otišla na +5 (25-20) i prelomila utakmicu. U 56. minuti je bilo najvećih +7 (32-25), a onda su gosti u završnici uspjeli samo ublažiti poraz.

Nexe će protiv Kiela, za koji igraju bivši dugogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak i sadašnji reprezentativac Veron Načinović,  prvu utakmicu odigrati 28. travnja u Našicama, a uzvrat je 5. svibnja u Njemačkoj. Njemački Melsungen je u večerašnjem uzvratu nadoknadio šest pogodaka zaostatka (29-35) protiv danske Fredericije pobijedivši pred svojim navijačima 35-26. Hrvatski reprezentativac David Mandić je s pet pogodaka bio treći strijelac njemačke momčadi.

Melsungen će u četvrtfinalu igrati protiv Porta i biti domaćin u prvoj utakmici. Preostala dva četvrtfinalna para su: Montpellier - Vardar 1961 (prva momčad domaćin u prvoj utakmici) i Flensburg - Hannover-Burgdorf.

Komentari 0
