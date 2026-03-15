Zagreb pobijedio Nexe u Ligi za prvaka te ostao stopostotan...

Rukometaši Zagreba zadržali su stopostotni učinak u Ligi za prvaka prvenstva Hrvatske 31-26 (15-13) gostujućom pobjedom protiv Nexea u Našicama u susretu 5. kola.

Gosti iz Zagreba kongtrolirali su rezultat čitavim tijekom dvoboja, a najučinkovitiji u njihovim redovima bili su Luka Lovre Klarica sa šest golova te Chorvebadze i Igor Karačić sa po pet, dok su Lucian Krajcar sa šest i Ivan Barbić s pet pogodaka bili najefikasniji kod Nexea.

Zagreb je na vrhu ljestvice sa 10 bodova, druge Sesvete imaju osam, treća je Gorica s pet, dok je Nexe tek četvrti s četiri. Na dnu su Trogir s dva i Dugo Selo s jednim bodom.