Zagreb pobijedio Nexe u Ligi za prvaka te ostao stopostotan...

Piše HINA
Zagreb: Zagreb i Sesvete sastali se u 04. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka

Zagrebaši i dalje nezaustavljiv u Hrvatskoj! U Našicama su svladali Nexe 31-26, uz briljantne Klaricu i Karačića. Zagreb suvereno vlada tablicom

Rukometaši Zagreba zadržali su stopostotni učinak u Ligi za prvaka prvenstva Hrvatske 31-26 (15-13) gostujućom pobjedom protiv Nexea u Našicama u susretu 5. kola.

Gosti iz Zagreba kongtrolirali su rezultat čitavim tijekom dvoboja, a najučinkovitiji u njihovim redovima bili su Luka Lovre Klarica sa šest golova te Chorvebadze i Igor Karačić sa po pet, dok su Lucian Krajcar sa šest i Ivan Barbić s pet pogodaka bili najefikasniji kod Nexea.

Zagreb je na vrhu ljestvice sa 10 bodova, druge Sesvete imaju osam, treća je Gorica s pet, dok je Nexe tek četvrti s četiri. Na dnu su Trogir s dva i Dugo Selo s jednim bodom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

