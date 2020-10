Senzacija: Jurić zaustavio Juve, skoro poletjele šake na kraju

Utakmicu je obilježio okršaj na kraju, a u središtu pozornosti bio je Kuluševski. Nakon duela s protivničkim igračem krenulo je naguravanje i ubrzo su svi igrači obje momčadi krenuli u obračun

<p>Nogometaši <strong>Verone </strong>uspjeli su zaustaviti nalete <strong>Juventusa </strong>te su u sklopu 5. kola <strong>Serie A </strong>na gostovanju u Torinu odigrali 1-1! Verona je vodila sve do 78. minute, a onda preživjela silovit nalet domaćina. Istaknuo se golman Silvestri s nekoliko sjajnih obrana u posljednjoj četvrtini utakmice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p><strong>Ivan Jurić </strong>na travnjak je izveo standardno jaku defenzivnu postavu s Nikolom Kalinićem u vrhu napada. Igrao je Kalinić do 55. minute kada ga je zamijenio Favilli. <strong>Cristiano Ronaldo </strong>još uvijek je pozitivan na Covid 19 i nalazi se u samoizolaciji te nije bio u zapisniku za današnji susret.</p><p>Verona je imala svojih trenutaka u uzbudljivom prvom dijelu i u nekoliko navrata opasno izašla pred gol 'stare dame'. No, Juventus je prvi stigao u vodstvo kada je <strong>Morata </strong>pospremio loptu u mrežu u 45. minuti. Gol je sugestijom VAR-a poništen budući da se radilo o očiglednom zaleđu.</p><p>Verona je dobru predstavu okrunila golom u 60. minuti. Sijevnula je sjajna akcija gosta, Zaccagni je gurnuo loptu Kalinićevoj zamjeni Favilliju u međuprostor, a on ju lijepo smjestio u suprotni kut iza leđa Szczesnog.</p><p>Juventus je igrao dobro, stvarao prilike, prijetili su Dybala, Morata i Cuadrado (Juve je pogađao dvije stative) dok je Kuluševski bio posebno raspoložen i pravio probleme Jurićevim trupama na lijevom boku. A nagrada za pritisak stigla je u 78. minuti kada je Kuluševski pogodio za konačnih 1-1.</p><p>Utakmicu je obilježio okršaj na kraju, a u središtu pozornosti bio je Kuluševski. Nakon duela s protivničkim igračem krenulo je naguravanje i ubrzo su svi igrači obje momčadi krenuli u akciju. Srećom, ozbiljnijih problema nije bilo i sve se brzo primirilo.</p><p>Nakon odigranih pet kola Jurićeva Verona nalazi se na osmom mjestu dok je Juve peti s čak tri remija. Vodeći je Milan s 12 bodova, koji svoju utakmicu igra u ponedjeljak u derbiju kola protiv Rome (20.45 sati).</p>