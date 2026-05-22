Senzacija na EP-u u karateu: Hrvatska u lovu na tri zlata

Zagreb: Milan Bandić otvorio žensko karate natjecanje Top Ten | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Hrvatska karate reprezentacija ostvarila je izniman uspjeh na Prvenstvu Europe u Frankfurtu. Tri karatašice izborile su finale, a trojica karataša bore se u subotu za broncu

Hrvatski karataši i karatašice izborili su na Prvenstvu Europe u Frankfurtu tri finala i tri borbe za broncu u pojedinačnom dijelu natjecanja, što je jedan od najboljih rezultata hrvatske karate reprezentacije na europskoj razini.

Najveći uspjeh ostvarila je Emma Sgardelli (50 kg), koja je do finala stigla bez izgubljenog boda. Savladala je Slovenku, Rumunjku, Španjolku i Francuskinju te će u subotu kao favoritkinja dočekati Bugarku Canevu. Ovo je njezino treće europsko finale u karijeri.

Sadea Bećirović (68 kg) do prve europske medalje stigla je pobjedama nad Makedonkom i Austrijankom, a u četvrtfinalu je bila bolja od trostruke svjetske prvakinje Azerbajdžanke Zaretske. U polufinalu je savladala i aktualnu europsku doprvakinju Španjolku Nieto Mejias. U finalu je čeka Francuskinja Sombe.

Mia Greta Zorko (61 kg) pokazala je iznimnu hladnokrvnost. Nakon što su Turci uložili protest u njezinu meču s Fatmom Yenen, borba je vraćena na minutu i 24 sekunde prije kraja, no Zorko je pobijedila ponovo. U polufinalu je bila bolja od dvostruke europske prvakinje Slovakinje Sučankove, a za zlato se bori protiv Ruskinje Basangove.

Od karataša, na debitantskom europskom nastupu Ivan Terihaj (75 kg) izborio je borbu za broncu pobjedom nad Nizozemcem Frankenom. Čeka ga aktualni svjetski doprvak Ukrajinac Zaplitni.

Borbe za broncu izborila su i braća Kvesić. Branitelj naslova Ivan (do 84 kg) nije uspio obraniti zlato jer ga je zaustavio grčki rival Mastrogiannis, isti onak koji ga je eliminirao i na Prvenstvu Europe u Poreču. Dvostruki europski prvak Anđelo Kvesić (preko 84 kg) posustao je u polufinalu protiv Turčina Aktaša. Ispred Anđela je prilika za šestu pojedinačnu medalju na europskim seniorskim prvenstvima.

