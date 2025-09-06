Obavijesti

BRILJIRAO MARKKANEN

Senzacija na EuroBasketu: Finska izbacila Jokićevu Srbiju!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Ints Kalnins

Zanimljivo, Srbija je i na prošlom Europskom prvenstvu ispala u osmini finala i to od Italije 94-86. Stvari su po zlu na ovom turniru krenule od samog starta, odnosno od drugog kola kada se protiv Portugala ozlijedio Bogdan Bogdanović

Košarkaška reprezentacija Finske izbacila je Srbiju sa 92-86 u osmini finala EuroBasketa! Iako su Srbi na turnir stigli kao prvi favoriti, ispadaju već u prvoj nokaut utakmici.

U sjajnoj utakmici protiv Finske presudile su treća i četvrta četvrtina u kojoj su Finci bili mirniji i precizniji te izbacili favoriziranu Srbiju. U posljednju četvrtinu Finci su ušli s prednošću od dva poena, a nastavili su u istom ritmu i u posljednjoj četvrtini te na koncu stigli do zaslužene pobjede. 

Najbolji je bio Lauri Markkanen koji je ubacio 29 poena, iako je za tricu pucao 1/9. Za Srbiju je Jokić ubacio 33, ali ni njegova dobra izvedba nije bila dovoljna. Jović je ubacio 20 poena, a kod Finske su preko išli i Jantunen (15), Little (13) i Valtonen (13), koji je posebno briljirao u posljednjoj četvrtini. 

Zanimljivo, Srbija je i na prošlom Europskom prvenstvu ispala u osmini finala i to od Italije 94-86. Stvari su po zlu na ovom turniru krenule od samog starta, odnosno od drugog kola kada se protiv Portugala ozlijedio Bogdan Bogdanović i propustio ostatak turnira.

Finska će u četvrtfinalu igrati protiv Francuske ili Gruzije. 

Komentari 18
