Senzacija na EuroBasketu: Finska izbacila Jokićevu Srbiju!

Košarkaška reprezentacija Finske izbacila je Srbiju sa 92-86 u osmini finala EuroBasketa! Iako su Srbi na turnir stigli kao prvi favoriti, ispadaju već u prvoj nokaut utakmici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

U sjajnoj utakmici protiv Finske presudile su treća i četvrta četvrtina u kojoj su Finci bili mirniji i precizniji te izbacili favoriziranu Srbiju. U posljednju četvrtinu Finci su ušli s prednošću od dva poena, a nastavili su u istom ritmu i u posljednjoj četvrtini te na koncu stigli do zaslužene pobjede.

Najbolji je bio Lauri Markkanen koji je ubacio 29 poena, iako je za tricu pucao 1/9. Za Srbiju je Jokić ubacio 33, ali ni njegova dobra izvedba nije bila dovoljna. Jović je ubacio 20 poena, a kod Finske su preko išli i Jantunen (15), Little (13) i Valtonen (13), koji je posebno briljirao u posljednjoj četvrtini.

Zanimljivo, Srbija je i na prošlom Europskom prvenstvu ispala u osmini finala i to od Italije 94-86. Stvari su po zlu na ovom turniru krenule od samog starta, odnosno od drugog kola kada se protiv Portugala ozlijedio Bogdan Bogdanović i propustio ostatak turnira.

Finska će u četvrtfinalu igrati protiv Francuske ili Gruzije.