Nakon četiri čiste pobjede, Francuska je pretrpjela prvi poraz na rukometnom Euru. U Budimpešti ih je potpuno deklasirao Island 29-21 (17-10) i tako unio kaos u borbi za polufinale u glavnoj skupini I.

Pozitivan nalaz Kentina Mahéa uzdrmao je Francuze, ali što reći za Islanđane, kojima su zbog covida otpali Arnarsson i Smarasson, ukupno osmorica igrača? Bez Gustavssona, zasjao je Viktor Hallgrimsson koji je imao devet obrana samo u prvom dijelu, ukupno 15!

U egalu su bili desete minute, a onda je počela serija Islanda 4-0, do kraja poluvremena još jedna po 4-0 nakon koje je prednost bila plus osam (17-9), a Omar Magnusson zabio je čak osam komada, do kraja 10, a Viggo Kristjansson devet.

Drugo poluvrijeme nije donijelo puno novosti, Island je održavao prednost, a Francuzi su se u završnici približili tek na šest golova zaostatka. Najefikasniji Francuz Aymeric Minne zabio je pet golova, Nikola Karabatić samo jedan. Magnusson je utakmicu završio s deset golova, Kristjansson s devet.

Jedina neporažena momčad nakon nepuna dva kola drugog kruga tako je Danska koja od 20.30 igra s Hrvatskom, a Island se izjednačio s Francuskom i Danskom na četiri boda.

Nadali smo se da će Francuzi dobiti sve do kraja, a Hrvatska s tri pobjede u preostale tri utakmice dohvatiti drugo mjesto. Sve se sad promijenilo, ali nada još nije iščezla. Jedno je sigurno: prvo moramo pobijediti Dansku.