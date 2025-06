Senzacija na klupskom SP-u: Sučićev Inter ispao od Brazilaca!

Trebala je to biti jedna od najboljih sezona u povijesti Intera. Do posljednjeg kola bili su igri za naslov prvaka, igrali su finale Lige prvaka, na Svjetsko klupsko prvenstvo došli kao jedni od glavnih favorita, no na kraju je ispao teški fijasko. Ostali su bez titule u Serie A, PSG ih pregazio u Ligi prvaka, a s klupskog SP-a senzacionalno ih je izbacio Fluminense!

Brazilski klub napravio je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela turnira, a da miriši na senzaciju, dali su do znanja već u trećoj minuti kada je Cano šokirao talijanskog prvaka. Do kraja utakmice trajala je teška opsada Fluminenseovog gola, Inter je prijetio i ispromašivao se, kapetan Lautaro Martinez upropaštavao velike prilike, a onda je u 94. minuti Hercules zabio za 2-0 i pečat prolaska u četvrtfinale.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Inter ide doma i čeka ga kompletan remont ovog ljeta, novog trenera, Christiana Chivua već su doveli, a sada slijede i promjene u momčadi. Brazilci nastavljaju živjeti američki san, u četvrtfinalu će 4. srpnja igrati protiv pobjednika susreta Manchester Cityja i Al-Hilala.

Petar Sučić igrao je od 53. minute, ušao je umjesto Asslanija, ali ni on, za razliku od prethodne utakmice, nije uspio podignuti svoju momčad i spasiti ju blamaže.