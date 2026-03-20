NEOČEKIVANO OTVARANJE 16.KOLA

Senzacija u futsalu! Dinamo izgubio od fenjeraša, a vodeća Rijeka poražena od Squarea

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Senzacija u futsalu! Dinamo izgubio od fenjeraša, a vodeća Rijeka poražena od Squarea
Futsal Dinamo i Vrgorac sastali se u 14. kolu SuperSport 1. Hrvatske malonogometne lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Riječani su unatoč porazu i dalje vodeća momčad s 33 bodova, a Dinamo zaostaje s dva boda manje.

Admiral

Velika iznenađenja na otvaranju 16. kola hrvatske malonogometne lige. Prvoplasirana Rijeka izgubila je 5-3 na gostovanju kod Squarea u Dubrovniku, a Futsal Dinamo poražen je od zadnje momčadi lige Vrgorca. Fenjeraš je bio bolji rezultatom 4-3.  Riječani su unatoč porazu i dalje vodeća momčad s 33 bodova, a Dinamo zaostaje s dva boda manje. Međutim, Olmissum čeka dvoboj sa Crnicom i prilika preuzmu prvo mjesto na tablici. 

Dubrovački Square poveo je već na početku u 4. minuti golom Santosa, a u 9. su imali prednost 2-0. Strijelac drugog pogotka bio je Đuraš. Gosti su izjednačili na 2-2 preko Rafinhe i Matijevića. Domaćini su s prednosti 3-2 otišli na predah, a u nastavku je za 4-2 Garcia zabio autogol. Turk je smanjio zaostatak Rijeke na 3-4 u 27. minuti, a zaa konačnih 5-3 zabio je Ševčik u 35. minuti susreta. Rijeka je tako doživjela prvi poraz nakon 25. listopada 2025. godine, kada ih je s 3-2 svladao Olmissum. Square je pobjedom na domaćem terenu prekinuo Rijekin zavidni pobjednički niz od 15 utakmica bez poraza, sve do sada.

Futsal Dinamo i Vrgorac sastali se u 14. kolu SuperSport 1. Hrvatske malonogometne lige
Futsal Dinamo i Vrgorac sastali se u 14. kolu SuperSport 1. Hrvatske malonogometne lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Igrači Futsal Dinama doživjeli su potpuni šok i izgubili od fenjeraša Vrgorca. Dinamu je ovo bila posljednja utakmica pred finale Kupa protiv Rijeke (utorak, 24. ožujak) Zagrebačka momčad ima 33 bodova dok Vrgorac ima deset. Vrgorac je bolje otvorio utakmicu, na poluvremenu su imali prednost 2-1. Izjednačio je Dinamo preko Novaka, ali Kozarić i Nakazato su povećali na 4-2 za goste. Za konačnih 4-3 strijelac je opet bio Novak. Vrgorcu je ovo druga pobjeda sezone, ali njihova pozicija na tablici ostala je ista.  

