Senzacija u prvom kolu: Venus je izgubila od 15-godišnjakinje!

Tek joj je 15, a na terenu je izgledala kao da je iza nje toliko finala Grand slamova. Nevjerojatna Cori 'Coco' Gauff (15) je nakon odličnih kvalifikacija u prvom kolu slomila veteranku Venus Williams sa 6-4, 6-4! Ni u jednom trenutku mlada Amerikanka nije pokazala strah, a Venus joj je na kraju mogla samo zapljeskati.

Od samog početka mlada je Gauff u meč ušla pa skoro i bez respekta. Znala je tko je na drugoj strani, ali vjerovala je u sebe i potezala mnoge teške lopte na koje se en bi odlučile puno starije i iskusnije tenisačice. Venus je u meč ušla malo usporeno i ispalila nekoliko loptica u aut, a kod 2-2 na servis starije sestre Williams stiglo je čudo - Gauff ima break prednosti!

Foto: CARL RECINE

Nije uspjela Venus do kraja seta doći ni do break lopte, a mlada Cori je sigurno odservirala do 6-4. Hladno je sjela na klupu i pojela svoj energetski gel, popila vode i nastavila s igrom. I u drugom setu je prva došla do prednosti. i to opet za 3-2, ovaj put bez izgubljenog poena na servis Williams. No, izjednačila je Venus za 4-4, ali odmah ekspresno izgubila za 5-4. U jednom je trenutku starija sestra Williams samo bespomoćno pogledala svog trenera i pitala se kako je moguće da dijete od 15 godina igra ovako dobar tenis.

Foto: Reuters

Sigurno je jurila prema pobjedi Cori Gauff, nije se uplašila sve do meč lopte. Imala je 15-40, zapucala tri meč lopte, ali je nakon toga uzela challenge da se smiri iako je loptica bila u vidljivom autu. Imala je tada i Venus priliku za povratak, ali s tri dobra servisa Gauff je stigla do najveće pobjede karijere!

Kad je Venus počinjala s tenisom, Coco nije bila ni u planu. No, danas je mladost bila bolja od iskustva te zasluženo došla do drugog kola i meča protiv Rybarikove koja je u dva seta svladala desetu nositeljicu Arynu Sabalenku.