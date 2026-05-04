Senzacija u Švicarskoj! Ušli su u prvu ligu pa osvojili prvenstvo

Priča o malenom Thunu, novom prvaku Švicarske, nadilazi sportske okvire i podsjeća zašto je nogomet nepredvidiv i čaroban. Klub koji je prije samo godinu dana igrao u drugoj ligi, a u sezonu ušao s jednim od najmanjih proračuna i ciljem pukog preživljavanja, ispisao je povijest osvojivši svoj prvi naslov prvaka u 128 godina postojanja.

Sudbina je htjela da se povijesni trenutak ne dogodi na terenu. Igrači Thuna su u subotu izgubili od Basela 3-1 i propustili prvu priliku za slavlje. No, samo dan kasnije, dok su na velikom ekranu na svom stadionu Stockhorn Arena zajedno s navijačima gledali utakmicu, stigla je potvrda. Njihov jedini konkurent, St. Gallen, poražen je kod kuće od Siona 3-0, čime je Thun i matematički osigurao nedostižnu prednost tri kola prije kraja prvenstva. Slavlje u malenom gradu od 45 tisuća stanovnika, smještenom između jezera i Alpa, moglo je početi.

Ovaj pothvat s pravom se uspoređuje s najvećim nogometnim čudima, poput Leicester Cityjevog osvajanja Premier lige 2016. ili Kaiserslauternovog trijumfa u Bundesligi 1998., kada je također kao novak u ligi stigao do vrha. Thun je iza sebe ostavio nogometne gigante poput Young Boysa i Basela, čiji su proračuni višestruko veći. Vrijednost momčadi Thuna na početku sezone procijenjena je na 22,4 milijuna eura, što je tek djelić vrijednosti Young Boysa (65,8 milijuna) ili Basela (57,4 milijuna).

Obitelj kao temelj uspjeha

U potrazi za razlozima ovog nevjerojatnog uspjeha, svi putevi vode prema kontinuitetu i nevjerojatnoj klupskoj povezanosti. Ključne figure su predsjednik Andres Gerber i trener Mauro Lustrinelli, legende kluba koje su kao igrači predvodili Thun do Lige prvaka 2005. godine. Gerber, koji je u klubu prošao sve uloge od igrača do predsjednika, objasnio je filozofiju koja ih je dovela do vrha, istaknuvši kako je ovaj klub poput obitelji.

Pojasnio je kako su, nakon što su se godinama oslanjali na posuđene igrače, odlučili promijeniti smjer i izgraditi momčad oko igrača koji se mogu poistovjetiti s Thunom, jer im novac nije najvažnija stvar. Ta se odanost vidi na svakom koraku. Trener Lustrinelli vodi momčad u svom trećem mandatu, pomoćnik Nelson Ferreira postao je dio stožera odmah nakon igračkog umirovljenja u klubu, a kondicijski trener Eric-Pierre Zurcher u klubu je od 2008. godine. Kapetan momčadi, 32-godišnji Marco Burki, vratio se u klub 2021. iako je ispao u drugu ligu, upravo zbog ljudi koje je poznavao i atmosfere koja vlada.

Lustrinellijeva nogometna filozofija je jasna: napadački, hrabro i dinamično. Trener od svojih igrača traži da visoko pritišću suparnika, osvajaju loptu na njihovoj polovici te da prva ideja nakon toga bude okomita igra. Inzistira na napadanju prostora i efikasnosti.

Iako su mnogi sumnjali u takav pristup nakon ulaska u viši rang, momčad je nastavila igrati na isti način. Početni cilj bio je osigurati mjesto u prvih šest, a pobjede na startu sezone skupljale su se s mišlju da će svaki bod dobro doći u borbi za ostanak. Ključni trenutak, slažu se svi u klubu, dogodio se 20. prosinca u posljednjoj utakmici prije zimske stanke. Gubili su 2-0 na poluvremenu od Zuricha, da bi na kraju slavili 4-2.

Prema riječima predsjednika Gerbera, to je bio trenutak kad su počeli vjerovati. Osvajanje naslova zimskog prvaka donijelo im je spoznaju da se ne radi samo o dobroj formi ili sreći, već o nečemu puno većem. Nakon toga uslijedila je serija od 11 utakmica bez poraza, u kojoj su ostvarili deset pobjeda i zacementirali svoje mjesto na vrhu.