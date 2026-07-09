Senzacionalna glasina: Real želi dovesti Marcela Brozovića!?

Društvenim mrežama proširila se iznenađujuća vijest o mogućem transferu hrvatskog veznjaka Marcela Brozovića (33). Prema objavi specijalista za transfere Sache Tavolierija, za usluge bivšeg igrača Intera i Al Nassra zainteresiran je ni manje ni više nego Real Madrid.

U objavi se navodi kako je predstavnik Real Madrida stupio u kontakt s Brozovićevim menadžerima kako bi ispitao interes hrvatskog nogometaša i prikupio informacije o mogućem angažmanu. Brozović je trenutno slobodan igrač nakon raskida ugovora sa saudijskim Al Nassrom, a navodno bi mu "kraljevski klub" ponudio jednogodišnji ugovor.

Foto: STRINGER/REUTERS

Tavolieri dodaje i kako je Jose Mourinho, novi trener Fenerbahçea, također ljubitelj Brozovićeve igre, što dodatno svjedoči o njegovom ugledu u nogometnom svijetu. Brozović je, unatoč svojim godinama, i dalje cijenjen kao kvalitetan defenzivni veznjak, pozicija na kojoj bi iskusno pojačanje moglo dobro doći svakom velikom klubu, makar i na jednu sezonu.

Njegov status slobodnog igrača čini ga financijski primamljivom opcijom, a Brozović je u tri godine za Al Nassr odigrao 124 utakmice, zabio osam golova i asistirao 23 puta.

⚪️👑 EXCL - A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information.



🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr.



✍️ It would be a one-season deal.



⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026