Senzacionalna prva vožnja Zrinke Ljutić! Lovit će postolje, ispred nje je samo Shiffrin...

Četiri slaloma u nizu nije završila. Hrabrila je sama sebe, govorila kako ju to nije potreslo i da je i dalje sigurna u sebe. Pokazala je to sjajna predstava u veleslalomu u subotu gdje je bila četvrta, što joj je najbolji rezultat u karijeri u toj disciplini. Bila je to samo uvertira u današnji senzacionalni slalomski dan.

Leona Popović je startala druga u prvoj vožnji i nažalost vrlo brzo izletjela, ali dan nam je uljepšala čudesna Zrinka Ljutić koja je senzacionalno odvozila prvu vožnju sa startnim brojem 17. Ušla je u cilj kao druga s vremenom 53.43. Zaostala je samo 52 stotinke za prvoplasiranom Mikaelom Shiffrin koja je opet izdominirala. Koliko je to veliki uspjeh, pokazuju zaostaci ostalih skijašica koje su sve u cilj ušle s više od sekundu zaostatka. Druga vožnja je u 12.15 sati.

Hrvatska skijašica je prije godinu dana u Špindlerovom Mlynu osvojila treće mjesto i došla do prvog postolja u karijeri. To joj je do sada i jedino. Jako dobro je otvorila sezonu u slalomu. Triput zaredom je bila u TOP 10, no onda je upala u veliku krizu. U Courchevelu, Lienzu i Flachauu nije uspjela završiti drugu vožnju, a u austrijskom Lienzu nije ni došla do nje. Ispala je u prvoj vožnji.

Nije ju to pokolebalo. Još jednom je pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu i da je već sada spremna za najveće stvari. A za početak, velika prilika nudi se u Slovačkoj!