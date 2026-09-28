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JUBILARNA PROSLAVA

Senzacionalni dani za hrvatskog drugoligaša: Izbacio je Osijek u Kupu, u goste mu stiže i Dinamo

Piše Luka Tunjić,
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Senzacionalni dani za hrvatskog drugoligaša: Izbacio je Osijek u Kupu, u goste mu stiže i Dinamo
Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Utakmica je u srijedu, 30. rujna od 16 sati na Gradskom stadionu Sisak. Ulaznice su besplatne za djecu do 14 godina i žene, a za ostale gledatelje dostupne su u tajništvu kluba od 9 do 13 sati

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Najstariji aktivni hrvatski nogometni klub proživljava lijepe dane. Nakon godina lutanja i traženja, sisački drugoligaš Segesta ima jasni smjer i viziju. Zahvaljujući proširenju Prve NL, Segesta se ove sezone našla u drugom rangu hrvatskog nogometa, a u sedam kola prvenstva pokazala je kako joj je tamo itekako mjesto. 

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Golovi na utakmici Segesta - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Segesta - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Segesta je petoplasirana momčad prvenstva s 11 bodova, odnosno tri pobjede, dva remija i dva poraza u sedam utakmica, dakle samo tri boda manje od vodećeg Jadrana iz Ploča. Uz to, Siščani su priredili senzaciju u Kupu pobjedom nad Osijekom u šesnaestini finala.

A u srijedu će u Sisku proslaviti jubilarnih 120. godina postojanja revijalnom utakmicu protiv aktualnog prvaka Hrvatske, Dinama. Utakmica je u srijedu, 30. rujna od 16 sati na Gradskom stadionu Sisak. Ulaznice su besplatne za djecu do 14 godina i žene, a za ostale gledatelje dostupne su u tajništvu kluba od 9 do 13 sati ili se mogu nabaviti kod klupskih partnera. Više o tome pročitajte OVDJE.

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