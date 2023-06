Hrvatsko košarkaško čudo (12) potpisalo za Real Madrid!

Hrvatska košarkaška javnost je nedavno prvi put upoznala senzacionalnog 12-godišnjaka Tonija Garmu koji je u pobjedi Novog Zagreba protiv Cibone (94-73) utrpao čak 73 koša. Njegov bogomdani talent nije promakao niti skautima velikog Real Madrida koji su razgranati diljem svijeta u potrazi za novim košarkaškim dijamantima, a neizbrušenog dijamanta vidjeli su u sjajnom Toniju.

Hrvatsko košarkaško čudo je nedavno kao gost nastupalo za Real Madrid na Torneig FIBA Castelldefels U13 turniru u Španjolskoj. Real je izgubio od Barcelone u finalu, a čudesni Toni pokupio je pohvale i lovorike prisutnih stručnjaka. Bio je najbolji strijelac turnira sa 170 koševa u šest utakmica, a postavio je i rekord turnira zabivši 57 na jednoj utakmici. Upijao je savjete trenera i uživao u trenutku. Susreo se i s Lukom Modrićem s kojim se fotografirao, ali i s Marijem Hezonjom te BiH košarkašem Džananom Musom. Uskoro će mu to postati svakodnevica. Klub poput Reala, koji je pedantan u radu s mladim igračima, do najsitnijeg detalja je analizirao Tonija i uvjerio da se radi o čudesnom talentu. Nisu ni sekunde dvojili.

Kao što se raniije i najavljivalo, mladi Toni Garma od danas je novi košarkaš Real Madrida. Ogroman talent posjeduje, a ako itko zna ga izbrusiti, to je upravo Real, najveći europski klub koji ima vlastiti internat i svake godine izbacuje talentirane košarkaše. Najbolji primjer je fenomenalni Luka Dončić koji je u Madrid došao s 13 godina te u međuvremenu izrastao u jednog od najboljih na svijetu. Toni nije mogao izabrati bolji klub za razvoj.

MKK Novi Zagreb se emotivnom objavom oprostio od Tonija.

- Priča o Toniju je prije svega priča o radu, radu i onda o još malo rada. U svakom šutu koji je ikada zabio, a zabio ih je puno, u svakoj finti koju je ikada napravio je sadržano tisuće i tisuće šuteva i finti koje je napravio sam sa sobom ili sa svojim tatom na bilo kojem košu koji se našao u blizini, na bilo kakvom komadu asfalta na koji je donesena lopta. Treninga u dvorani je bilo puno, ali treninga vani je uvijek bilo više. Također, ima i da znaš da je ovo samo početak, tek sad kreće pravi rad, sada dolaze krv,, znoj i suze. Malo je onih koji krenu na ovaj put, a još je manje onih koji ga potpuno savladaju, ali ako netko to može to su onda Toni, Mia, Nina i Nikola zajedno. Priča o Toniju je također bar malo priča i o našem malom klubu koji konstantno raste. Valjda nisu uzalud potrošene trenerove glasnice kada se i stoti put u jednom treningu deralo na Tonija da se spusti u stav ili pedeseti put u jednoj utakmici deralo Toni pas. Koševe je ionako uvijek znao zabijati. Jako nam je drago da je jedan klub kao Real Madrid prepoznao naš rad, i krenuo se raspitivati za igrača koji je kod nas od svoje 6. godine. Obećajemo svim našim sadašnjim i budućim igračima i roditeljima da će nam ovo biti samo motivacija da radimo još više, da napredujemo i da pružimo najbolje moguće svima vama koji nam poklanjate svoje povjerenje. Mali, nemoj zaboraviti što si obećao treneru, znam da svoje dečke zaboraviti nećeš nikada, a u njima i svima nama ćeš uvijek imati najveće moguće navijače. Nemoj nikada dopustiti nikome da ti odreže krila, sve si sam zaradio do sada, sve ćeš sam zaraditi i dalje. Dovoljno je da uvijek budeš onaj dečko kojeg trener ne može potjerati sa treninga jer "Dajte samo još jedan šut". Na tebe su svi tvoji treneri nenormalno ponosni. Tvoj klub, tvoj Novi Zagreb - piše u objavi.

I otac Nikola bio je košarkaš, igrao je za KK Zagreb pa ni ne treba se pitati od koga je pokupio košarkaške gene, ali uskoro će i visinu. Za jednog 12-godišnjaka visok je čak 178 cm, otac je na 203 cm, a ne sumnjamo kako će i on u budućnost prebaciti i preko dva metra.

- Premda je on već imao utakmica s više od 50 koševa, nakon ove utakmice sam ostao bez riječi pa sam i zaplakao. Ja sam bio talentirani klinac, i znao sam zabiti 60 koševa, i kao takav sam i došao iz Splita u Zagreb no on u jednoj utakmici s loptom napravio poteza koliko sam ja u cijeloj karijeri. Ja sam znao da mi utakmica prođe bez driblinga, samo u šuterskom štihu pa nas je nemoguće uspoređivati. - rekao je ponosni otac za Večernji list.

Ovo je i putokaz mladim košarkašima iz manjih sredina da rad i predani trud se kad-tad prepoznaju. Eto, moguće je, iz jednog malenog MKK Novog Zagreba u velebni Real.

Već godinama prizivamo novog Tonija Kukoča i Dražena Petrovića, ali moramo biti svjesni da ćemo takve igrače teško ikada više vidjeti. Nema smisla stavljati takav teret na mlade igrače, mnogi su pokleknuli pod takvim pritiskom i visokim očekivanjima. Treba ih pustiti da se razvijaju u miru i grade svoje ime u košarkaškom svijetu.