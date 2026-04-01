Sergej Barbarez: Nikad mirnije nisam ušao u utakmicu. Bilo je teško, ali to je valjda naš način

Piše Jakov Drobnjak,
Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Rekao sam da izađu i uživaju. Vidio sam im u očima, zahvaljuju se na emocijama s moje strane. Kažem im da ih volim, stvarno ih volim jer su momci s karakterom, rekao je izbornik Bosne i Hercegovine

Čudensa noć u Zenici! Bosna i Hercegovina ide na Svjetsko prvenstvo. Na Bilinom polju pala je Italija nakon drame jedanaesteraca (1-1, 4-1) i 'zmajevi' su tako bacili u delirij cijelu naciju. Herojski su se borili, ugurali loptu u gol za izjednačenje, a onda "hladni kao špriceri" završili posao u raspucavanju. Sergej Barbarez dao je izjavu nakon utakmice za BHT.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: Amel Emric

- Nije bilo jednostavno, ali to je valjda naš put. Imali smo probleme u par navrata u prvom poluvremenu, nismo stajali gdje smo trebali i nismo vodili računa o protivniku. Zato smo primili nekoliko kontri, srećom nismo primili golove. Protiv ovakve svjetske ekipe, koja se zna braniti sa deset igrača, vrlo je teško nešto napraviti - rekao je pa dodao:

- Vjerovali smo od prvog trenutka. Nikad mirnije nisam ušao u utakmicu, nikad mirnije nisam odradio govor pred utakmicu. Stvarno sam bio ponosan. Rekao sam da izađu i uživaju. Vidio sam im u očima, zahvaljuju se na emocijama s moje strane. Kažem im da ih volim, stvarno ih volim jer su momci s karakterom. Čitava priča bila je dovesti takve momke. Dvije godine smo ispred plana i to je dobro. 

Sada kreću pripreme za Svjetsko prvenstvo.

- Nema puno vremena. Slijedi teži dio, pripremiti sve, otići tamo, naviknuti se. Tko dobije Rumunjsku dvaput, odigra s Austrijom onako i u Welsu, pa i sad protiv Italije. Plan je bio da se dižemo iz utakmice u utakmicu - rekao je Barbarez, a onda su uletjeli igrači i počeli ga zalijevati vodom.

