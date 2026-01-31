Sergej Jakirović oglasio se na mrežama. Evo što je napisao...

Sergej Jakirović briljira u Hull Cityju! Njegova je momčad treća u Championshipu, a nanizala je četiri uzastopne pobjede u tom natjecanju. Junak posljednje je debitant Lewis Koumas koji je zabio za 0-1 u gostima kod Blackburna, a Jakirović se oglasio nakon utakmice na mrežama.

"Pet uzastopnih pobjeda! Ne želimo stati s ovom sjajnom serijom. Čestitke dečkima i našim navijačima na ovakvoj izvedbi. Svi zajedno ovo stvaramo. Vidimo se na MKM-u idući tjedan. UTT!", napisao je Jakir u objavi na Instagramu.

Hull je trenutačno treći u drugom rangu engleskog nogometa sa 53 boda, a pet više imaju vodeći Coventry i drugoplasirani Middlesbrough, ali uz utakmicu više. U idućem kolu Hull igra protiv Watforda doma.