VELIKI USPJEH 'PROFE'

Sergej Jakirović: Ostvario sam san, prvi put idem na Wembley!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je sjajna grupa igrača koja se drži zajedno. Možda nas je zabrana transfera dodatno zbližila. Nitko se ne ljuti kada ne igra, svaki je igrač spreman u svakom trenutku, jako sam ponosan, rekao je Jakirović

Nikad nisam bio na Wembleyju, ovo mi je ostvarenje sna, poručio je hrvatski trener Sergej Jakirović, koji je ostvario fantastičan uspjeh s engleskim drugoligašem Hullom Cityjem. "Tigrovi" su u ponedjeljak slavili 2-0 protiv Millwalla u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja Championshipa  i time osigurali mjesto u finalu 23. svibnja na Wembleyju.

Tamo će Jakirovićeva momčad odmjeriti snage s pobjednikom drugog polufinala između Southamptona i Middlesbrougha, koji igraju u utorak. Bivši trener Dinama i Rijeke dao je intervju nakon utakmice za Sky Sports.

- Osjećaj je nevjerojatan, baš vam hvala na čestitkama... Moja momčad je danas bila fantastična, svi su igrači napravili sjajan posao. Ponijeli smo se odlično, idemo na Wembley! 

Novinar Skyja zatim je pohvalio Jakirovića zbog mirnog i razboritog pristupa utakmici. Njegove zamjene prelomile su susret u korist "tigrova".

- Igrali smo s petoricom u zadnjoj liniji jer nas je Millwall agresivno napadao s bekovima, gdje ima puno brzine. Bili smo strpljivi tijekom utakmice.

Millwall v Hull City - Sky Bet Championship - Play Off - Semi Final - Second Leg - The Den
Zamjene su prelomile utakmicu u korist Hulla, zbog čega su novinari Skyja pitali "profu" zadaje li mu to glavobolje u odabiru sastava za finale.

- Nema glavobolje, svaki je igrač važan u momčadi. Uvijek će netko dočekati svoj trenutak. S Belloumijem sam imao laganu odluku, bio je ozlijeđen, pa ga nisam htio gurnuti od prve minute, ali morao je ući zbog ozljede Josepha.

Malo je tko vidio Hull u ovoj poziciji prije početka sezone...

- Ovo je sjajna grupa igrača koja se drži zajedno. Možda nas je zabrana transfera dodatno zbližila. Nitko se ne ljuti kada ne igra, svaki je igrač spreman u svakom trenutku. Jako sam ponosan na ove dečke, blizu smo onoga što je bio san na početku sezone. Mislio sam da je top 10 naš cilj, bio sam zabrinut kako ćemo izgledati, ali svakom utakmicom smo bili bolji - rekao je Jakirović i zaključio...

-Nikad nisam bio na Wembleyju. Ovo mi je ostvarenje sna. Imao sam puno uspjeha kao trener, ali ovo mi je možda i najveći. Toliko o zljeda... Ovo je nešto najbolje što mi se dogodilo u nogometu.

