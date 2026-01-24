Obavijesti

Sergej Jakirović radi čuda u Engleskoj! Već je nadmašio skor Hulla iz cijele prošle sezone

Sergej Jakirović radi čuda u Engleskoj! Već je nadmašio skor Hulla iz cijele prošle sezone
U posljednjih 10 utakmica Hull je druga momčad Championshipa, više je bodova osvojio samo Ipswich u tom periodu. Također, samo su dvije momčadi u ligi postigle više golova od Jakirovićeve

Hull City je pobjedom protiv Swansea (2-1) skočio na četvrto mjesto ljestvice Championshipa i nastavio pohod prema plasmanu u Premier ligu! Sergej Jakirović radi strašan posao na klupi drugoligaša, a već sad je nadmašio učinak kluba iz cijele prošle sezone. 

Pohvalio se time i klub na društvenim mrežama te istaknuo da je Hull u 28 utakmica ove sezone osvojio 50 bodova, a u 46 utakmica prošle sezone završio sa 49. Također, Jakirovićeva je momčad zabila 47 golova, dok je u cijeloj prošloj sezoni stala na 44. 

U posljednjih 10 utakmica Hull je druga momčad Championshipa, više je bodova osvojio samo Ipswich u tom periodu. Također, samo su dvije momčadi u ligi postigle više golova od Jakirovićeve, a posebno je važno istaknuti da je momčad Hulla tek 13. po tržišnoj vrijednosti u prvenstvu! Sergej Jakirović izvlači maksimum.

Četvrti Hull bodovno je izjednačen s trećeplasiranim Ipswichem, a drugoplasirani Middlesbrough bježi pet bodova, uz odigranu utakmicu više. Vodeći je Coventry na osam bodova prednosti u odnosu na Hull City. 

