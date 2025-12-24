U karijeri je osvojio četiri puta Ligu prvaka, pet puta La Ligu, dva Europska prvenstva, Svjetsko prvenstvo, dva francuska prvenstva...
Sergio Ramos oduševio fotkom isklesanog tijela. Pogledajte ju
Sergija Ramosa (39) smatraju jednim od najboljih braniča u povijesti nogometa. U karijeri je osvojio sve što se može osvojiti, a čak i u 40. godini puno radi na sebi i svom tijelu. Objavio je fotografiju iz teretane na društvenim mrežama.
Ramos je trenutačno igrač Monterreya, ali samo do kraja 2025. kada postaje slobodan i može potpisati ugovor s bilo kojim klubom. Karijeru je započeo u Sevilli, a 2005. je prešao u Real Madrid s kojim je ispisao povijest i u kojem je postao jedna od najvećih legendi.
Godine 2021. prelazi u PSG, potom se 2023. vraća u Sevillu, a od 2024. do kraja 2025. igrač je Monterreya. U karijeri je osvojio četiri puta Ligu prvaka, pet puta La Ligu, dva Europska prvenstva, Svjetsko prvenstvo, dva francuska prvenstva...
