Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDARNI STOPER

Sergio Ramos oduševio fotkom isklesanog tijela. Pogledajte ju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sergio Ramos oduševio fotkom isklesanog tijela. Pogledajte ju
3
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

U karijeri je osvojio četiri puta Ligu prvaka, pet puta La Ligu, dva Europska prvenstva, Svjetsko prvenstvo, dva francuska prvenstva...

Sergija Ramosa (39) smatraju jednim od najboljih braniča u povijesti nogometa. U karijeri je osvojio sve što se može osvojiti, a čak i u 40. godini puno radi na sebi i svom tijelu. Objavio je fotografiju iz teretane na društvenim mrežama. 

Ramos je trenutačno igrač Monterreya, ali samo do kraja 2025. kada postaje slobodan i može potpisati ugovor s bilo kojim klubom. Karijeru je započeo u Sevilli, a 2005. je prešao u Real Madrid s kojim je ispisao povijest i u kojem je postao jedna od najvećih legendi. 

Liga MX - Semi Final - First Leg - Monterrey v Toluca
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Godine 2021. prelazi u PSG, potom se 2023. vraća u Sevillu, a od 2024. do kraja 2025. igrač je Monterreya. U karijeri je osvojio četiri puta Ligu prvaka, pet puta La Ligu, dva Europska prvenstva, Svjetsko prvenstvo, dva francuska prvenstva...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025