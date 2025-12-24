Sergio Ramos oduševio fotkom isklesanog tijela. Pogledajte ju

Sergija Ramosa (39) smatraju jednim od najboljih braniča u povijesti nogometa. U karijeri je osvojio sve što se može osvojiti, a čak i u 40. godini puno radi na sebi i svom tijelu. Objavio je fotografiju iz teretane na društvenim mrežama.

Ramos je trenutačno igrač Monterreya, ali samo do kraja 2025. kada postaje slobodan i može potpisati ugovor s bilo kojim klubom. Karijeru je započeo u Sevilli, a 2005. je prešao u Real Madrid s kojim je ispisao povijest i u kojem je postao jedna od najvećih legendi.

Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Godine 2021. prelazi u PSG, potom se 2023. vraća u Sevillu, a od 2024. do kraja 2025. igrač je Monterreya. U karijeri je osvojio četiri puta Ligu prvaka, pet puta La Ligu, dva Europska prvenstva, Svjetsko prvenstvo, dva francuska prvenstva...