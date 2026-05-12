Sergio Ramos postaje vlasnik svog dječačkog kluba u La Ligi!

Nakon višemjesečnih pregovora, saga je napokon dobila svoj epilog. Legendarni branič Sergio Ramos postigao je konačan dogovor o preuzimanju svog dječačkog kluba, Seville. Konzorcij koji predvodi 40-godišnji nogometaš kupit će većinski paket dionica u operaciji procijenjenoj na otprilike 450 milijuna eura, čime se otvara novo poglavlje za posrnulog andaluzijskog velikana.

Iako se još čekaju posljednji formalno-pravni koraci, uključujući potpisivanje ugovora kod javnog bilježnika te odobrenja La Lige i španjolskog Višeg suda za sport, sve strane su potvrdile da je načelni sporazum postignut. Time se Ramos, dijete Seville, vraća na Ramón Sánchez-Pizjuán, ali ovaj put u najvažnijoj ulozi, kao vlasnik koji bi klub trebao izvući iz jedne od najdubljih kriza u novijoj povijesti.

Ramos je javno lice i pokretačka snaga konzorcija, no iza njega stoji značajan kapital američke investicijske tvrtke Five Eleven Capital. Njihova ponuda, koja je kulminirala nakon iscrpnog dubinskog snimanja klupskih financija, uvjerila je dosadašnje većinske dioničare da pristanu na prodaju. Sam proces započeo je još krajem 2025. godine, a ključni korak bilo je potpisivanje pisma namjere u siječnju, nakon čega je uslijedilo tromjesečno razdoblje ekskluzivnih pregovora.

Cijena od oko 450 milijuna eura odnosi se na preuzimanje većinskog paketa dionica, no dogovor uključuje i ključnu stavku za budućnost kluba. Novi vlasnici obvezali su se na hitnu dokapitalizaciju u iznosu između 80 i 100 milijuna eura. Ta financijska injekcija namijenjena je saniranju oštećenih klupskih računa, smanjenju duga koji se procjenjuje na oko 90 milijuna eura neto te povećanju limita na plaće, što bi omogućilo jačanje igračkog kadra.

Vijest o preuzimanju dolazi u presudnom trenutku za Sevillu. Klub koji je rekordnih sedam puta osvajao Europsku ligu posljednjih se sezona bori za goli prvoligaški život. Prihodi su se strmoglavili s 214 milijuna eura u sezoni 2022./23. na svega 115 milijuna u sezoni 2024./25. Sevilla se trenutačno nalazi na 13. poziciji La Lige s 40 bodova, a Alaves koji je prvi u zoni ispadanja ima samo tri boda manje. Do kraja prvenstva ima još tri kola.

Ramosova grupa investitora preuzima klub opterećen financijskim gubicima i sportskom neizvjesnošću. Upravo je ta teška situacija bila razlog zašto su se pregovori u jednom trenutku zakomplicirali, no Ramosova osobna povezanost i želja da spasi klub prevagnuli su. Navijači ga vide kao jedinog tko može vratiti pobjednički mentalitet i stabilnost na Sánchez-Pizjuán.

