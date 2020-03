Serie A se vraća! Inter i Juve u nedjelju igraju veliki derbi...

Talijanska vlada udarila je šakom o stol, a talijanski nogometni savez morao je poslušati. Serie A nastavlja se ovaj vikend unatoč korona virusu koji je pogodio Italiju.

Prošli vikend su odigrane samo četiri utakmice, a 8. ožujka će se odigrati preostali susreti 26. kola, uključujući i veliki derbi između Juventusa i Intera. U Italiji je preko 3000 zaraženih korona virusom, pa je tako Vlada odlučila da će se svi susreti igrati pred praznim tribinama i to do 3. travnja, ovisno o tome kakva bude situacija oko virusa. Dakle, više nema odgoda, talijanska Serie A se nastavlja!

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim 26. kola, odgođene su i uzvratne utakmice polufinala Kupa. Milan i Juventus trebali su igrati u srijedu, dok su Inter i Napoli snage trebali ukrstiti danas. No još nije poznato kada će one pronaći svoj termin obzirom na to da talijanski nogometni savez baš i nema puno slobodnih termina.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Koliko je korona virus utjecao na događanja u talijanskom nogometu govori podatak da je Inter posljednju ligašku utakmicu odigrao tamo 16. veljače, a od tada su odigrali samo dvije utakmice, šesnaestinu finala protiv Ludogoreca.

Vidjet ćemo koliko će izostanak utakmica utjecati na njih i to protiv glavnih konkurenata za naslov. Da, igra se bez gledatelja, ali barem ćemo taj spektakl imati priliku pratiti na TV-u.

Raspored odgođenog 26. kola:

Nedjelja:

12:30: Parma - SPAL

15:00: Milan - Genoa

15:00: Sampdoria - Verona

18:00: Udinese - Fiorentina

20:45: Juventus - Inter

Ponedjeljak:

18:30: Sassuolo - Brescia