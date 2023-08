Sesar: Dojma sam da smo neke situacije mogli bolje rješavati

Josip Sesar unio je udahnuo je novu energiju hrvatskoj reprezentaciji koja je i u drugom kolu pokazala svoju snagu i klasu. Naši košarkaši pobijedili su Švedsku 99-67 te tako osigurali plasman u polufinale pretkvalifikacijskog turnira za OI u Istanbulu. Protivnika će doznati u srijedu, bit će to Turska ili Ukrajina.

Švedska nam je stvorila velike probleme u prvoj četvrtini kada je vodila 20-12. Briljirao je Elijah Clarance koji nas je zatrpao tricama zabivši ih čak četiri u prvoj četvrtini. U prvom poluvremenu ubacio je čak 26 koševa, držao je svoju reprezentaciju u igri, ali kada se ugasio on, Hrvatska je riješila pitanje pobjednika.

Foto: Fiba

- Ulaz u utakmicu nije bio dobar. Došlo je do neplaniranih četiri trice Clarencea koji inače nije izraziti šuter te smo se adaptirali na to i podigli agresivnost. Vratili smo se brzo u igru i onda igrali koš za koš na nekih 4-5 razlike. Treću četvrtinu smo otvorili sjajno, s dosta preuzimanja i velikom količinom energije, kao što je to bilo i u jučerašnjoj utakmici i ostavili Švedsku na samo sedam poena. Što se tiče naše napadačke igre, 27 asistencija govori da smo timski to doista dobro odradili. Međutim, nedostatak drugog playmakera je u nekim momentima bio jako vidljiv i nadam se da će se Borna Kapusta što prije oporaviti - rekao je izbornik Josip Sesar.

Ivica Zubac opet je odigrao sjajnu utakmicu s 13 koševa, šest skokova i sedam asistencija, ali igrač utakmice bio je fenomenalni Jaleen Smith s 24 koša.

Foto: Fiba

- Jaleen je danas bio sjajan, od samog starta se to vidjelo, dok su se ostali još morali priključiti. Sjajan je bio i Ivica Zubac sa 7 asistencija na početku, pa Šiši s četiri asistencije, a u drugom poluvremenu se Šiši pridružio i sa svojim poenima i tada je utakmica otišla na preko 20 poena razlike i završila na, po meni realnih, 32. Od samog smo starta i u kontinuitetu držali obranu, a što se tiče napadačkog dijela – 99 poena i 27 asistencija govore da je i to bilo dobro, ali nekako sam dojma, iako još moram pogledati snimku, da smo neke situacije mogli i bolje rješavati.

Foto: HKS

Hrvatski Amerikanac Jaleen Smith u današnjoj je utakmici zasjao s 24 poena, no o tome je govorio skromno:

- Zaista je dobar osjećaj. Danas su puno udvajali Zupca i Šišija, ali ja sam imao otvorene šuteve. „Veliki“ su danas stvarno morali naporno raditi, pa sam imao prigode za trice nakon pick ‘n rolla.

Bivši igrač Vrijednosnica Osijek Clarance je odigrao sjajnu utakmicu, ali nije mogao sam.

- Da, zabio je pet trica samo u prvom poluvremenu, a odradio je dobar posao i u drugoj četvrtini s pritiskom koji smo napravili. Međutim, nakon prvog poluvremena je već bio umoran i mi smo to iskoristili u drugom poluvremenu.

Hrvatska u srijedu igra posljednje kolo protiv Nizozemske.

- Nismo se pripremali, idemo utakmicu po utakmicu. Danas je bila Švedska, sutra ćemo se pripremati za Nizozemsku. Sada slavimo, ali sutra se vraćamo radu.

Utakmica s Nizozemskom, posljednja u skupini, na rasporedu je u srijedu, 16.8. s početkom u 16 sati.