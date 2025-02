Sesar uoči Francuske: Nadam se bučnoj i dobroj atmosferi!

Hrvatska muška seniroska košarkaška reprezentacija malo po malo se okuplja u Zadru, a tim je povodom izbornik Josip Sesar održao konferenciju za javnost. Košarkaše u petak (20 sati) očekuje utakmica u kultnim Jazinama protiv reprezentacije Francuske u sklopu kvalifikacija za EuroBasket, a u ponedjeljak gostuju protiv Cipra (18 sati).

- Nadam se jednoj bučnoj i dobroj atmosferi i velikoj podršci reprezentaciji. Što se momčadi tiče, već nas se okupilo jedanaest. Luka Božić je pristigao na kraj treninga, a još trebaju doći Hezonja, Branković i Perković koji su u obavezi sa svojim klubovima. Nadam se da ćemo na sutrašnjem treningu biti kompletni i da ćemo se moći kvalitetno pripremiti kroz ta tri-četiri treninga do utakmice s Francuzima - najavio je Sesar.

Zadar: Konferencija za medije hrvatske košarkaške reprezentacije uoči utakmica protiv Francuske i Cipra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Reprezentativac Dario Drežnjak igrao je za Zadar od 2021. do odlaska u Napoli prošle godine. Sada je član Cremone.

- Sretan sam i uzbuđen, kao i uvijek kada se okuplja reprezentacija, a ovaj je put to stavrno posebno jer se nalazimo u Zadru. To je praktički moj drugi dom, uvijek sam nekako bio povezan s gradom i s navijačima, i priželjkujem atmosferu na kakvu sam navikao u Zadru. Više sam naviknut na igranje na Višnjiku, ali bih volio osjetiti tu 'staru' atmosferu, posebno na ovoj utakmici koja je izuzetno bitna - poručio je Drežnjak.

Zadar: Konferencija za medije hrvatske košarkaške reprezentacije uoči utakmica protiv Francuske i Cipra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dominik Mavra, košarkaš Rio Breogana, rođeni je Zadranin i njemu je ovo okupljanje posebno.

- Sve se o Jazinama već reklo, no meni je ovo još posebnije jer sam tu odrastao , na zapadu s ocem. Bit će to vrlo posebna utakmica i smatram da je jako dobro što će mlađe generacije moći vidjeti što su Jazine bile. Bitno je to za djecu, ne samo u Zadru, nego i na razini Hrvatske, da se vidi ta strast i da ih to povuče u košarku. Sjajna stvar! Nema više takvih dvorana gdje navijači praktički mogu dodirnuti navijače, sve se moderniziralo i otišlo u drugom smjeru. Ovdje se može napraviti specifična vrsta pritiska, ta blizina i nabijenost ljudi na tribinama. - poručio je Mavra.

Ulaznice za utakmicu s Francuskom su rasprodane, a prijenos će biti na SportKlubu.