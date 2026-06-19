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OBJAVILA POLICIJA

Šest uhićenja i dvije tučnjave na utakmici Hrvatske i Engleske

Piše Domagoj Vugrinović,
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Šest uhićenja i dvije tučnjave na utakmici Hrvatske i Engleske
SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedno uhićenje zbog nezakonitog ulaska na posjed dodatno je potaknulo raspravu o navodnim propustima na ulazima. Pojedini navijači tvrdili su da su ljudi prolazili kroz velike praznine uz rampe za provjeru ulaznica

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Engleska je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva pobijedila Hrvatsku 4-2 pred više od 70 tisuća gledatelja na stadionu AT&T u Dallasu. Ipak, nakon susreta u prvi plan nisu došli samo rezultat i šest golova, nego i uhićenja te tvrdnje navijača o ozbiljnim sigurnosnim propustima.

Policijska uprava Arlingtona potvrdila je da je tijekom utakmice uhitila šest osoba. Policajci su ih priveli zbog prekršaja i kaznenih djela povezanih s drogom, javnim opijanjem, krivotvorenjem zaštitnih znakova, prodajom krivotvorene robe i nezakonitim ulaskom na posjed. Među uhićenima su četiri stanovnika Teksasa i dva posjetitelja.

SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na tribinama su izbile i dvije odvojene tučnjave, ali policija zbog tih incidenata nije nikoga dodatno uhitila. Iz policije su objasnili da na neprimjereno ponašanje navijača najprije reagira stadionsko osiguranje, dok se policijski službenici uključuju kada je to potrebno.

Jedno uhićenje zbog nezakonitog ulaska na posjed dodatno je potaknulo raspravu o navodnim propustima na ulazima. Pojedini navijači tvrdili su da su ljudi prolazili kroz velike praznine uz rampe za provjeru ulaznica ili preskakali ograde te tako ulazili na stadion bez valjanih karata.

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"Ovo je smiješno. Bilo je velikih praznina sa strane rampi za karte i ljudi su samo ušetali. Bilo je volontera koji su u osnovi bile bakice i nisu nikoga zaustavljale. Skenirao sam svoju kartu jer sam je imao, ali nitko nije provjerio moju zastavu ili moj trofej. Mnogi su samo prolazili, dok su drugi samo preskakali ogradu. Bilo je ogromnih praznina", rekao je jedan navijač za Daily Mail.

Takve su tvrdnje izazvale nezadovoljstvo među navijačima koji su za ulaznice izdvojili velike iznose. Daily Mail navodi da su se cijene karata kretale od 200 do 526 funti, dok su ih preprodavači nudili i po znatno višim cijenama. Pojavilo se i pitanje jesu li osobe koje su uredno kupile ulaznice zbog neovlaštenih ulazaka mogle ostati bez svojih mjesta.

Fifa je odbacila tvrdnje da su navijači bez ulaznica uspjeli ući na stadion.

"U ovoj fazi nemamo nikakvih naznaka da su navijači ušli na stadion bez valjane ulaznice za utakmicu", rekao je glasnogovornik Fife za Daily Mail.

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