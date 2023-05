Šesti tenisač svijeta pobijedio Novaka Đokovića pa objavio: Dolazim na ATP turnir u Umag!

Danac Holger Rune, šesti igrač s ATP liste, ponovno će igrati u Umagu!

Jedan od najboljih igrača svijeta tako će dodatno pojačati ionako već veoma atraktivan sastav ovogodišnjeg turnira Plava Laguna Croatia Open Umag. Prije njega, dolazak u Stella Maris potvrdili su naš Marin Čilić, Švicarac Stan Wawrinka i Austrijanac Dominic Thiem, redom osvajači pojedinačnih naslova na Grand Slam turnirima.

Rune je upravo ovog tjedna došao do najboljeg plasmana u karijeri na pojedinačnoj ATP listi, netom nakon što je igrao u finalu turnira iz serije Masters 1000 u Rimu, gdje je, među ostalima, svladao Novaka Đokovića i Caspera Ruuda. Nešto ranije ove godine Rune je igrao i u finalu turnira u Monte Carlu, a malo potom osvojio je naslov u Münchenu.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Ovogodišnji Plava Laguna Croatia Open Umag održat će se od 21. do 30. srpnja i bit će to već 33. izdanje najstarijeg ATP turnira u Hrvatskoj.

- Rune je do sada dva puta igrao u Umagu. Prvi put pretprošle godine, kada je u glavni turnir ušao zahvaljujući pozivnici jer bio je 204. na ATP listi, te drugi put prošle sezone. Još uvijek je bez pobjede, jer je u oba navrata gubio na startu, porazima u tri seta. Vjerujemo da će za njega treća godina u Umagu biti i sretna te da će uz podršku umaške publike doći do svoje prve pobjede. Plava Laguna i ove je godine uložila jako puno u turnir kako bi se on i u sportskom, zabavnom i gourmet dijelu odvio na najvišoj mogućoj razini. Pozivam sve goste da dođu u Umag i budu dio ove priče - istaknuo je Dragan Pujas, predsjednik Uprave Plave Lagune te predsjednik Organizacijskog turnira Plava Laguna Croatia Open Umag.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

- Nakon tri osvajača Grand Slam turnira, veliko nam je zadovoljstvo najaviti i nastup igrača koji ima mnogo razloga nadati se da će i sam to postati u bliskoj budućnosti. Holger Rune dolazi nam treću godinu u nizu nakon što smo mu 2021., dok je još bio izvan društva najboljih 200 igrača svijeta, uručili pozivnicu za glavni turnir. Danas je član Top 10 društva, osvajač Masters 1000 turnira i jedna od najvećih mladih zvijezda na Touru. Uz izuzetne rezultate, ima i izrazito snažan, pomalo zapaljiv karakter, zbog kojeg ga je uvijek zanimljivo gledati - rekao je direktor turnira Tomislav Poljak.

Upravo ovog tjedna 20-godišnji Danac uživa u najboljem renkingu karijere. Trenutno je šesti na ATP listi, nakon što je ove godine već ostvario nekoliko vrhunskih rezultata. Igrao je u dvama finalima na turnirima iz serije Masters 1000, u Monte Carlu i Rimu, a na oba natjecanja do završnice je stigao svladavši igrače iz svjetskog vrha. U Monte Carlu Rusa Danila Medvjedeva i Talijana Jannika Sinnera, a u Rimu Srbina Novaka Đokovića i Norvežanina Caspera Ruuda. Oba finala izgubio je od Rusa. U Monte Carlu od Andreja Rubljova, dok mu se u Rimu revanširao Medvjedev.

U karijeri je Rune osvojio četiri naslova na ATP turnirima, a najveći među njima je onaj iz serije Masters 1000 u Parizu početkom studenoga prošle godine.

Ovogodišnji Plava Laguna Croatia Open Umag tako će ponovno plijeniti pažnju vrhunskim tenisom, a svi koji žele osigurati svoje mjesto na spektaklu u Stella Marisu mogu osigurati svoju ulaznicu na poveznici službenog webshopa. Za centralni teren (ATP stadion Goran Ivanišević) ulaznice su u online prodaji, a za Grandstand ulaznice će se kupovati u ATP shopu. Ulaznice su dnevne i jamče praćenje svih mečeva koji su na rasporedu tijekom tog dana za to igralište.

