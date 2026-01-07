Obavijesti

Sport

Komentari 6
TKO UMJESTO GVARDIOLA? PLUS+

Šestorica sanjaju Dalićev poziv: Jedan bio u Arsenalovu kampu, drugi eksplodirao u Mađarskoj

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Šestorica sanjaju Dalićev poziv: Jedan bio u Arsenalovu kampu, drugi eksplodirao u Mađarskoj
Foto: Profimedia

Dalić lijevi bok može pokrpati dešnjacima Stanišićem i Juranovićem, ali nameću se i potentni ljevaci

Zlatko Dalić još je u šoku zbog teške ozljede Joška Gvardiola. Braniča Manchester Cityja zadnjih je godina u reprezentaciji uglavnom koristio na lijevom beku. Izbornik pravu alternativu na tome mjestu nema, pa će s dozom bojazni pratiti hoće li se Gvardiol oporaviti za SP, a već u ožujku Hrvatsku očekuju prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije u SAD-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026