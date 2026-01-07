Dalić lijevi bok može pokrpati dešnjacima Stanišićem i Juranovićem, ali nameću se i potentni ljevaci
TKO UMJESTO GVARDIOLA? PLUS+
Šestorica sanjaju Dalićev poziv: Jedan bio u Arsenalovu kampu, drugi eksplodirao u Mađarskoj
Čitanje članka: 2 min
Zlatko Dalić još je u šoku zbog teške ozljede Joška Gvardiola. Braniča Manchester Cityja zadnjih je godina u reprezentaciji uglavnom koristio na lijevom beku. Izbornik pravu alternativu na tome mjestu nema, pa će s dozom bojazni pratiti hoće li se Gvardiol oporaviti za SP, a već u ožujku Hrvatsku očekuju prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije u SAD-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku