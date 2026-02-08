Ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Znam da je u to uložila cijelo srce i ponekad se jednostavno, kao sada, stvari dogode. Bilo je strašno jer kada stignu nosila, to nije dobar znak , kaže sestra od Vonn
Sestra Lindsey Vonn: Izgledalo je kao težak pad, nadamo se najboljem. Skijanje je opasno
- Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem - kazala je Karin Kildow, sestra američke skijašice Lindsey Vonn koja je teško pala na nedjeljnom spustu na Zimski olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.
Američka skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.
- Skijanje je opasan sport. I puno je varijabli u igri. Ne znam točno što se dogodilo. Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem - kazala je Kildow u razgovoru za NBC.
- Ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Znam da je u to uložila cijelo srce i ponekad se jednostavno, kao sada, stvari dogode. Bilo je strašno jer kada stignu nosila, to nije dobar znak - dodala je.
Kazala je kako je njezina sestra u bolnici gdje još uvijek traju pretrage.
- Jedino što trenutačno znamo jest da je na pregledima - rekla je.
Samo nekoliko sati prije utrke, Vonn je na Instagramu poručila: "Očekuje me nastup na posljednjem olimpijskom spustu i iako ne mogu jamčiti dobar rezultat, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe. Ali bez obzira što se dogodilo, ja sam već pobijedila."
